BREAKING NEWS | Cosmin Contra PLEACA de la Dinamo! "Maine imi voi lua 'la revedere' de la jucatori!" Anunt de ULTIMA ORA in Stefan cel Mare

Cosmin Contra a confirmat faptul ca astazi se va elibera de intelegerea contractuala pe care o are cu Dinamo.

Cosmin Contra a dezvaluit in aceasta seara a ca trimis o notificare prin avocatul sau pentru terminarea contractului cu Dinamo.

Antrenorul spune ca in aceasta seara se va clarifica totul, iar maine va merge sa isi ia ramas bun de la jucatori:

"Nu stiu daca s-a trimis, deocamdata nu am primit nimic de la avocat. Sunt in continuare la Dinamo, dar nu stiu cand se va trimite acea notificare cu terminarea contractului. Dupa voi fi liber. Astazi probabil se va intampla.

Am facut antrenament normal cu jucatorii, dar nu le-am spus de aceasta situatie. Eram cu contractul in vigoare si azi am facut antrenamentul. Maine probabil ma voi duce sa imi iau la revedere de la jucatori.

De doua zile, Rufo Collado nu a mai ajuns la Saftica. Inainte venea la fiecare antrenament.

Jucatorii stiu situatia si stiu foarte bine prin ce am trecut si este o chestie a mea personala. Chiar am ajuns la limita limitelor", a spus Contra, la Digi Sport.

Cosmin Contra: "Majoritatea au instiintat clubul pentru neplata banilor!"

Antrenorul crede ca vor urma plecari in masa ale jucatorilor, care sunt in continuare neplatiti.

"Nu stiu despre situatia lui Valle si Lopez. Nu stiu cine va pleca, cum va pleca. Nu stiu situatia lor.

Din ce am inteles, majoritatea au instiintat clubul pentru neplata banilor.

Nu mi-au spus nimic, nici nu am intrebat.

Fanii sunt singurii care incearca sa mentina cat de cat o stare de spirit buna. Am inteles ca li s-a promis jucatorilor si pentru meciul de la Pitesti, aceeasi prima ca la meciul de Cupa.

Mi se pare o lipsa de respect fata de oricine ar veni la echipa Dinamo (n. r. antrenor). Trebuie sa vina cineva, dar mi se pare ireal care numele care se vehiculau in presa sa ajunga in situatia asta la Dinamo.

Poate acest patron va face plata celor 5 milioane de euro, cat a zis.

Daca as fi vazut macar o farama de speranta in lunile astea cand s-a spus ca vor intra macar cativa bani, chiar daca intra mai tarziu, poate situatia era altfel. Dar vazand ca nu e niciun fel de speranta si avand o durere in piept de cateva saptamani care simt ca nu se mai duce, e mai bine sa ma dau la o parte.", a mai spus Cosmin Contra.