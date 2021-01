Si-a lasat coechipierul la PAMANT! Florin Stefan, scos cu AMBULANTA de pe teren dupa o ciocnire dura cu Niczuly

Sepsi si CFR Cluj s-au intalnit in etapa cu numarul saptesprezece din Liga 1.

Meciul de la Sf. Gheorghe a fost unul intens, din care nu au lipsit fazele periculoase. Gazdele au ramas in 10 oameni, dupa ce Bouhenna a vazut al doilea cartonas galben in minutul 49, insa problemele nu s-au oprit aici pentru Sepsi.

In minutul 62, Niczuly l-a accidentat pe Florin Stefan in propriul careu. Portarul a sarit sa respinga o minge in acelasi timp cu mijlocasul, cazand peste el. Florin Stefan nu s-a mai putut ridica, fiind necesara interventia ambulantei pe teren.

Fotbalistul a fost preluat si transportat la spital, acolo unde urmeaza sa i se puna un diagnostic. Conform Digi Sport, mijlocasul ar putea sa aiba mana rupta.