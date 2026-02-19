Adrian Bumbescu (65 de ani), câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986, a aflat că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80) s-a îmbunătățit.

Adrian Bumbescu, ultimele informații despre situația lui Mircea Lucescu

Fostul mare fundaș central și-a exprimat speranța ca Lucescu, care l-a pregătit la echipa națională în primul său mandat, să poată fi pe bancă la duelul contra Turciei de pe 26 martie.

„Nea' Mircea am înțeles că este mult spre bine și sper să fie pe banca naționalei la meciurile următoare. Să-i dea Dumnezeu sănătate. L-am avut și antrenor, e un antrenor excepțional.

(n.r. - dacă are are condiția necesară să fie pe bancă) Nea' Mircea a demonstrat că este un antrenor bun și un luptător, și sperăm că va fi pe bancă.

(n.r. dacă putem câștiga cu Turcia) Foarte greu, dar aici se vede valoarea echipei, cum o va gândi antrenorul, în ce formă vor fi la momentul acela, deci toți trebuie să fim cu inima și cu sufletul alături de echipa națională“, a spus Bumbescu.

Șanse minime pentru Mircea Lucescu de a se reface în timp util

În ciuda optimismului arătat de Bumbescu, Mircea Lucescu are șanse minime să fie pe banca echipei naționale la meciul cu Turcia de pe 26 martie, decisiv în drumul către calificarea României la Campionatul Mondial din 2026.

Lucescu va efectua un dublu control medical în Belgia, la prof. dr. Ștefan Constantinescu, după ce a fost internat de trei ori la Spitalul Universitar de Urgență București.

„Domnul Lucescu urmează să se întoarcă din Belgia, dar în acest moment sunt șanse extrem de mici ca domnia sa să se afle pe banca tehnică a primei reprezentative la meciul cu Turcia.

Sunt detalii medicale pe care doar domnia sa le cunoaște, dar în acest moment starea de sănătate continuă să fie una gravă”, au transmis persoane apropiate de Mircea Lucescu, din interiorul echipei naționale, conform gsp.ro.

FRF, nevoită să improvizeze

Federația Română de Fotbal (FRF) a comunicat că va lua o decizie definitivă în cazul selecționerului pe 20 februarie, atunci când va cunoaște cu exactitate situația lui Mircea Lucescu.

„Ținând cont de vârsta dânsului, de toată această experienţă medicală neplăcută prin care a fost nevoit să treacă şi pentru a se simţi mult mai încrezător, are nevoie să apeleze şi la o a doua opinie medicală.

Am agreat însă cu dânsul ca până pe 20 februarie să putem lua o decizie fermă. În sensul să fim siguri că avem un selecţioner care e în condiţii optime pentru a pregăti aceste meciuri foarte importante pentru naţionala României” - au fost cuvintele lui Răzvan Burleanu.

Mai mulți antrenori au refuzat să preia conducerea naționalei României doar pentru baraj. Prin urmare, FRF va fi nevoită să improvizeze. Dacă Mircea Lucescu nu va fi disponibil, selecționerul va fi înlocuit de Mihai Stoichiță, asistat de secunzii actuali Jerry Gane și Florin Constantinovici.

Dacă va trece de Turcia pe 26 martie, România va întâlni în barajul final câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo. În cazul unei calificări la CM, tricolorii vor înfrunta, în Grupa D, SUA, Australia și Paraguay.