Explicatia lui Ivan pentru rezultatul din meciul cu Sepsi: "In prima repriza a fost si zapada pe teren!" :) Ce spune despre perioada mai grea pe care o traverseaza

Universitatea Craiova a terminat la egalitate pe teren propriu cu Sepsi, scor 0-0.

Andrei Ivan a analizat prestatia echipei sale din aceasta partida si a explicat ca oltenii au fost incomodati de zapada depusa pe gazon in prima repriza.

"A fost un meci foarte greu, trebuia sa castigam. In prima repriza a fost si zapada pe teren, ne-a incurcat, in a doua repriza s-a mai topit si am putut sa pasam", a spus Ivan dupa meci.

Fotbalistul de 24 de ani a vorbit si despre conditiile meteo foarte grele in care trebui sa se joace meciurile din Liga 1 in aceasta perioada si a dezvaluit si perioada grea prin care a trecut in acest sezon.

"Avem un an foarte bun, trebuie sa ne concentram pe urmatorul meci cu Astra si sa mergem acolo sa castigam.

Sunt obisnuit, si in Rusia era la fel, multa zapada. Sunt momente grele, dar trebuie sa trecem peste si sa revenim pe primul loc.

Nu am avut un an asa bun, am avut si o accidentare care m-a tinut departe de teren trei luni. Sper sa trec peste aceasta perioada si sa imi revin", a adaugat Andrei Ivan.