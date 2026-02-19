Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia Fuchse Berlin, scor 27-21, în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Dinamo, înfrângere cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor

Principalii marcatori ai partidei au fost Vujovic 5 goluri pentru Dinamo, respectiv Gidsel – 8 şi Andersson – 6 pentru Fuchse.

Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 şi 27-30 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.

Dinamo ocupă locul 8 în clasament, cu 2 puncte. Fuchse este lider, cu 20 de puncte.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

News.ro.