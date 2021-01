Papura da vina pe gazon pentru remiza cu Sepsi! "Chiar nu s-a putut juca!" Primele declaratii ale antrenorului de la Craiova

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu, scor 0-0 cu Sepsi.

A nins puternic la Craiova inaintea duelului din aceasta seara, iar cu cateva minute inaintea partidei, organizatorii faceau eforturi pentru a indeparta zapada de pe gazon.

Cu toate acestea, terenul a fost unul impracticabil si in prima repriza nu a fost nicio ocazie importanta.

In repriza secunda, zapada de pe gazon s-a mai topit si ambele echipe au avut cateva ocazii bune de a marca, insa fara succes.

"O prima repriza in care terenul si-a pus amprenta asupra spectacolului fotbalistic, chiar nu s-a putut. In repriza a doua am reusit sa avem 2-3 situatii de poarta. Cred ca este un rezultat echitabil.

Sa speram ca terenurile pe care vom juca nu vor afecta integritatea jucatorilor, pentru ca poate sa fie inghetat si va fi greu sa aiba loc un meci. Speram ca vor fi practicabile si speram ca spectacolul fotbalistic sa fie cat mai bun", a spus Corneliu Papura, la Digi Sport.

Screciu a fost eliminat la Craiova dupa un atac cu talpa asupra lui Aganovic, insa pe finalul partidei, balanta s-a echilibrat si Fofana a vazut si el cartonasul rosu.

"Nu pot sa imi dau seama, mai ales din pozitia in care eram. Arbitrul a fost mai aproape si deciziile sunt ale lui. Nu pot sa-mi dau seama", a raspuns Papura, in momentul in care a fost intrebat daca rosul lui Screciu a fost acordat corect.

Papura anunta noi transferuri la Universitatea Craiova:

"Suntem in discutie cu cativa jucatori. Cand se vor finaliza, clubul va face public acest lucru.

Toti jucatorii sunt importanti, Koljic a marcat goluri, speram ca se va reface cat mai curand. Asteptam vesti de la Bucuresti. Deocamdata nu ni s-a spus nimic", a mai spus Papura.

"Terenul nu a permis sa incercam sa pasam, noi fiind echipa dezavantajata. O echipa tehnica, impotriva unei echipe care joaca agresiv si pe care nu o intereseaza constructia. Am fost dezavantajati.

Destul de dificil, mai ales ca nu pot interactiona cu jucatorii", a spus Papura si la conferinta de presa.