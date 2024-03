Prima reacție de la Sepsi după calificarea în play-off-ul Superligii 

Vineri seară s-au stabilit ultimele două echipe calificate în play-off, Farul Constanța și Sepsi.

Sepsi va juca în prima etapă a play-off-ului în deplasare cu FCSB.

Sepsi OSK, deţinătoarea Cupei României şi a Supercupei României, a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 2-1, în deplasare, cu un gol marcat de croatul Gabriel Debeljuh în minutele adiţionale (90+3).

Florin Ștefan a marcat un gol superb în Petrolul - Sepsi 1-2, meci din etapa a 30-a, rundă în care primele cinci partide s-au desfășurat în același timp.

Ștefan traversează din nou o perioadă excelentă la Sepsi după ce în 2019 era titular în naționala lui Mirel Rădoi, semifinalistă la Campionatul European din Italia și San Marino (Under 21).

Florin Ștefan: "Sperăm să luăm cât mai multe puncte în play-off!"

"Pe o minge lungă, ne-au prins descoperiți, dar am riscat totul la final și important e că am câștigat și am luat punctele care ne duc în play-off.

Cred că fiecare are o primă în contract și apoi vedem. Intrăm încrezători în play-off și sperăm să luăm cât mai multe puncte", a declarat Florin Ștefan, la finalul partidei de la Ploiești.

Oaspeţii au reuşit să deschidă scorul prin fundaşul stânga Florin Ştefan (14), cu un şut frumos la colţul lung. Petrolul a căutat egalarea şi a găsit-o în finalul meciului, când kosovarul Albin Berisha (87) a înscris din pasa lui Alexandru Işfan. Ploieştenii au pierdut însă meciul după un şir de erori în apărare.

Jair (28) şi Valentin Ţicu (61) au avut cele mai bune ocazii de la gazde, însă portarul Dinu Moldovan a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor. Sergiu Hanca (Petrolul) a bifat meciul cu numărul 150 în Superliga României.

Rezultatele înregistrate vineri seara, în meciurile etapei a 30-a din Superligă:

FC Botoşani – Farul Constanţa 0-0;

CFR Cluj – FC Hermannstadt 1-0 (Otele 90+3);

Dinamo – UTA Arad 1-0 (G. Gregorio 20);

FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0;

Petrolul Ploieşti – Sepsi OSK 1-2 (Berisha 87 / Fl. Ştefan 14, Debeljuh 90+3).