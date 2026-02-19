Totul a pornit de la momentul de după Dinamo - Unirea Slobozia (1-0), când Florentin Petre l-a ”provocat” pe Claudiu Niculescu, fostul său coleg și antrenorul echipei oaspete, să scandeze împotriva rivalei de moarte. Pentru acest gest, antrenorul secund de la Dinamo a fost aspru criticat de Mihai Stoica, dar și de Andrei Nicolescu.

Mihai Stoica nu i-a răspuns lui Florin Prunea

Florin Prunea a sărit în apărarea legendei dinamoviste și l-a făcut praf pe managerul general de la FCSB, dar declarațiile fostului internațional nu au fost comentate de Mihai Stoica.

”Nu mă interesează. Serios, nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Florentin Petre este angajatul unui club, pot să comentez orice, sunt în competiție cu celelalte cluburi.

Ce spun alții, mai ales în registrul ăsta, nu comentez pentru că nu fac altceva decât să validez anumiți oameni care nu merită”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Florentin Petre: ”Nu există așa ceva!”

Florentin Petre s-a apărat cu un mesaj postat pe rețelele de socializare, iar acum a revenit cu precizări, după ce zvonurile conform cărora ar exista tensiuni între el și conducerea clubului s-au intensificat.

„PRECIZARE - se creează multă isterie în jurul unor lucruri care au fost scoase din context!

Nu a existat și nu există nicio disensiune între mine și conducerea clubului. Dimpotrivă, lucrurile funcționează foarte bine, iar acest lucru se vede în rezultate și în felul în care arată echipa pe teren. Există respect, dialog și unitate. Lucrăm în aceeași direcție și rezultatele arată asta.

Nu există conflicte ascunse, nu există tensiuni, nu există rupturi. Există muncă, implicare și dorința comună de a duce Dinamo cât mai sus. Nimeni nu poate face performanță la nivelul la care suntem astăzi fără un sprijin clar, fără implicarea conducerii, fără munca staffului și fără unitate în interior. Ce am realizat până acum este meritul tuturor. Și am spus asta public ori de câte ori am avut ocazia!

Nu este vorba despre nicio răfuială personală a mea. M-am apărat punctual în fața unui oficial al FCSB și atât. Nu are nicio legătură cu relația mea cu clubul! Nu a existat niciodată o divergență între mine și conducere. Tocmai pentru că suntem uniți Dinamo a ajuns la nivelul de performanță la care este astăzi”, a transmis Florentin Petre.