Craiova - Sepsi, LIVE TEXT de la ora 19:45 | Oltenii pot urca pe prima pozitie in clasamentul Ligii 1! Echipele probabile

Craiova - Sepsi este un meci care va conta pentru etapa a 16-a a Ligii 1. Echipa lui Corneliu Papura a incheiat anul cu o infrangere in fata FCSB-ului, scor 0-2 si cu un rezultat de egalitate contra campioanei CFR, scor 0-0.

Craiova este pe locul 2 in Liga 1, la 2 puncte de liderul solitar FCSB, iar cu o eventuala vctorie in meciul de marti seara, poate trece provizoriu de prima pozitie a clasamentului.

Sepsi a fost una dintre revelatiile sezonului si a incheiat anul pe locul 4, pierzand doar 2 meciuri in campionat. Echipa lui Leo Grozavu are 27 de puncte, iar una dintre infrangeri a fost suferita anul trecut chiar in fata Craiovei, scor 0-1. In acel meci Elvir Koljic, care intre timp s-a acccidentat si a lipsit o buna parte a sezonuui, a fost decisiv pentru olteni si a marcat golul de 3 puncte.

Craiova si Sepsi s-au mai intalnit de 9 ori la nivelul Ligii 1. Oltenii au castigat 5 partide, covasnenii s-au impus de 3 ori, iar un meci s-a terminat la egalitate. Universitatea Craiova nu il va avea pe Corneliu Papura pe banca echipei, dupa ce antrenorul a fost eliminat la ultimul meci din Liga 1.

Echipele probabile:

Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Baiaram, Mamut, Ofosu

Sepsi: Niczuly - Deligiannidis, Bouhenna, B. Mitrea, Fl. Stefan - Aganovic, Vasvari, Achahbar - G. Dragomir, Bajrovic, Petrila