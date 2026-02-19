Cum l-au numit americanii pe Louis Munteanu chiar înaintea debutului în MLS

Cum l-au numit americanii pe Louis Munteanu chiar înaintea debutului în MLS Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Louis Munteanu (23 de ani) se pregătește de debutul oficial la D.C. United, formație care l-a cumpărat în această iarnă de la CFR Cluj.

TAGS:
MLSlouis munteanuDC United
Din articol

În ianuarie, Louis Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui D.C. United - aproape 6 milioane de euro, însă suma totală poate ajunge la 8,5 milioane de euro, în funcție de bonusuri.

MLS: "Louis Munteanu, un atacant inteligent, extrem de prolific"

Sunt așteptări mari în MLS din partea golgheterului Superligii din sezonul trecut, având în vedere investiția masivă făcută de D.C United și faptul că gruparea din Washington vine după un sezon foarte slab - ultimul loc în Conferința de Est, cu cel mai slab atac, doar 30 de goluri marcate în 34 de partide.

Cu câteva zile înainte de startul noului sezon, site-ul oficial al MLS a realizat un top 10 al celor mai spectaculoase transferuri realizate în această iarnă. Aici a fost inclus și Louis Munteanu, alături de nume mari precum Timo Werner (San Jose Earthquakes) sau James Rodriguez (Minnesota United).

Cei de la Major League Soccer au scris pe larg despre perioada traversată de D.C. United, dar și despre rolul pe care ar trebui să îl aibă Louis Munteanu sub comanda lui René Weiler.

"D.C. United ocupă locul al doilea în clasamentul all-time al câștigătoarelor de MLS Cup, fiind depășită doar de LA Galaxy. Totuși, cele patru stele de deasupra emblemei lor ascund o realitate modernă dură: nici măcar nu s-au calificat în play-off din 2019 și nu au mai câștigat un meci de play-off din 2015.

Astfel, D.C. a luat măsuri drastice sub conducerea noului director general Dr. Erkut Sogut și a antrenorului principal René Weiler, care a preluat echipa în luna iulie a anului trecut. Munteanu reprezintă cea mai importantă investiție a lor de până acum, un atacant inteligent sosit de la formația românească CFR Cluj pentru o sumă de transfer record pentru club, de peste 7 milioane de dolari. 

Planul este ca Munteanu să facă pereche în atac cu fostul jucător important al lui Philadelphia Union, Tai Baribo, o altă achiziție costisitoare, pentru a revitaliza un compartiment ofensiv care a marcat doar 30 de goluri în 2025, cel mai slab total din campionat.

Această sumă considerabilă aduce cu sine și presiune. Însă Munteanu a fost extrem de prolific în țara natală și s-a aflat în atenția unor cluburi mari din Europa înainte de a ajunge la D.C. Va reuși el să profite de lumina reflectoarelor la Washington?", a scris site-ul oficial al Major League Soccer.

Louis Munteanu poate debuta în weekend

Noul sezon din MLS debutează în weekend, când Louis Munteanu este așteptat să joace pentru D.C. United în confruntarea de pe teren propriu contra lui Philadelphia Union, duminică dimineață, de la ora 2:30.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ULTIMELE STIRI
Play-off-ul pentru optimile Europa League, ACUM pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 1-0 și Lille - Steaua Roșie 0-0!
Play-off-ul pentru optimile Europa League, ACUM pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 1-0 și Lille - Steaua Roșie 0-0!
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc se află românca în clasamentul LIVE
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc se află românca în clasamentul LIVE
Dinamo, înfrângere cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor
Dinamo, înfrângere cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor
Reacția lui MM Stoica, după ce Florin Prunea l-a făcut praf
Reacția lui MM Stoica, după ce Florin Prunea l-a făcut praf
Adrian Bumbescu, ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Sperăm că va fi pe bancă”
Adrian Bumbescu, ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Sperăm că va fi pe bancă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia



Recomandarile redactiei
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc se află românca în clasamentul LIVE
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc se află românca în clasamentul LIVE
Reacția lui MM Stoica, după ce Florin Prunea l-a făcut praf
Reacția lui MM Stoica, după ce Florin Prunea l-a făcut praf
Adrian Bumbescu, ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Sperăm că va fi pe bancă”
Adrian Bumbescu, ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Sperăm că va fi pe bancă”
Play-off-ul pentru optimile Europa League, ACUM pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 1-0 și Lille - Steaua Roșie 0-0!
Play-off-ul pentru optimile Europa League, ACUM pe Sport.ro: Ludogorets - Ferencvaros 1-0 și Lille - Steaua Roșie 0-0!
Dinamo, înfrângere cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor
Dinamo, înfrângere cu Fuchse Berlin în Liga Campionilor
Alte subiecte de interes
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”
Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!