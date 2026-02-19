Cum l-au numit americanii pe Louis Munteanu chiar înaintea debutului în MLS

În ianuarie, Louis Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui D.C. United - aproape 6 milioane de euro, însă suma totală poate ajunge la 8,5 milioane de euro, în funcție de bonusuri.

MLS: "Louis Munteanu, un atacant inteligent, extrem de prolific"

Sunt așteptări mari în MLS din partea golgheterului Superligii din sezonul trecut, având în vedere investiția masivă făcută de D.C United și faptul că gruparea din Washington vine după un sezon foarte slab - ultimul loc în Conferința de Est, cu cel mai slab atac, doar 30 de goluri marcate în 34 de partide.

Cu câteva zile înainte de startul noului sezon, site-ul oficial al MLS a realizat un top 10 al celor mai spectaculoase transferuri realizate în această iarnă. Aici a fost inclus și Louis Munteanu, alături de nume mari precum Timo Werner (San Jose Earthquakes) sau James Rodriguez (Minnesota United).

Cei de la Major League Soccer au scris pe larg despre perioada traversată de D.C. United, dar și despre rolul pe care ar trebui să îl aibă Louis Munteanu sub comanda lui René Weiler.

"D.C. United ocupă locul al doilea în clasamentul all-time al câștigătoarelor de MLS Cup, fiind depășită doar de LA Galaxy. Totuși, cele patru stele de deasupra emblemei lor ascund o realitate modernă dură: nici măcar nu s-au calificat în play-off din 2019 și nu au mai câștigat un meci de play-off din 2015.

Astfel, D.C. a luat măsuri drastice sub conducerea noului director general Dr. Erkut Sogut și a antrenorului principal René Weiler, care a preluat echipa în luna iulie a anului trecut. Munteanu reprezintă cea mai importantă investiție a lor de până acum, un atacant inteligent sosit de la formația românească CFR Cluj pentru o sumă de transfer record pentru club, de peste 7 milioane de dolari.

Planul este ca Munteanu să facă pereche în atac cu fostul jucător important al lui Philadelphia Union, Tai Baribo, o altă achiziție costisitoare, pentru a revitaliza un compartiment ofensiv care a marcat doar 30 de goluri în 2025, cel mai slab total din campionat.

Această sumă considerabilă aduce cu sine și presiune. Însă Munteanu a fost extrem de prolific în țara natală și s-a aflat în atenția unor cluburi mari din Europa înainte de a ajunge la D.C. Va reuși el să profite de lumina reflectoarelor la Washington?", a scris site-ul oficial al Major League Soccer.