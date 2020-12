Oficialii lui Sepsi anunta un an istoric: "Vrem in play-off si in cupele europene! Din vara, asteptam 9.000 de spectatori pe noul stadion"

Arena moderna din Sf. Gheorghe va fi inaugurata in mai sau iunie 2021.

Sepsi Sf. Gheorghe a terminat anul 2020 pe locul al patrulea in Liga 1, la sapte puncte distanta de liderul FCSB, si ataca a doua calificare in play-off din istoria clubului. Robert Ilyes, antrenorul secund al covasnenilor, care va conduce echipa de pe banca la meciul cu CSU Craiova, din ianurie 2021, dupa eliminarea antrenorului principal Leo Grozavu la partida cu FCSB, spune ca evolutia buna si rezultatele excelente inregistrate de echipa sa nu reprezinta o intamplare, iar clubul poate deveni o forta in Liga 1, odata cu inaugurarea noii arene, in vara anului viitor.

"Eu zic ca am facut unul dintre cele mai bune sezoane din istoria clubului, am facut meciuri foarte bune. In 15 partide am avut doar doua infrangeri si zic ca am facut un campionat extraordinar. Nu intamplator am ajuns in finala Cupei Romaniei, in sezonul trecut. Dupa venirea lui Leo Grozavu, cred ca am construit o echipa competitiva, o echipa cu mult entuziasm, cu dorinta de victorie la fiecare meci. La antrenamente, cand un jucator nu prinde lotul pentru meciuri, a doua zi vine si isi da viata, vrea sa arate ca a fost o greseala ca nu a fost oprit. Avem jucatori valorosi si competitivi. Si antrenamentele sunt cu intensitate, toata lumea e focusata la antrenamente si la meciuri. Nu e intamplator ca avem rezultate atat de bune.

Forma noastra buna se vede clar si in rezultatele cu echipele care au anuntat pretentii la titlu. Am facut egal cu FCSB si CFR Cluj, iar Craiova ne-a invins greu, la limita, cu 1-0, in prima etapa, cu o greseala de arbitraj. Noi am avut penalty, care nu s-a dat, si ei au dat gol din ofside, in ultimul minut. Am fost egali cu echipele care se bat la titlu, am fost o nuca tare pentru multe formatii cu pretentii. Am castigat mai mult de jumatate din meciurile disputate, avem 7 victorii, deci nu am fost defensivi, nu am stat in propria jumatate si ne-am aparat. Avem mare incredere pentru returul campionatului, ca o sa terminam in primele sase echipe si apoi vedem ce se intampla. In play-off o sa fie un alt campionat.



Noi asteptam sa se inaugureze si noul stadion. O sa ne ajute mult, o sa fie o emulatie in oras. Inainte, veneau minim 3-4.000 de spectatori la fiecare meci. Cu noul stadion, speram sa avem o medie de 8-9.000, o sa fie un mare plus pentru jucatori si echipa sa aiba un asemenea public in spate. Asteptam cu nerabdare sa se termine constructia stadionului. Am inteles ca in mai-iunie 2021 va fi gata, speram sa il inauguram la finalul acestui sezon sau la inceputul campionatului urmator. Despre planul clubului pe termen lung, poate sa va vorbeasca domnul Dioszegi sau conducerea. Dar eu va pot spune ca vrem sa crestem, visul patronului e sa jucam in cupele europene. Speram sa facem aceasta bucurie cat mai repede, in viitorul apropiat", a spus Ilyes pentru Sport.ro.