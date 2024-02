Frații Roland Niczuly (28 de ani) și Rajmund Niczuly (19 ani) sunt doi dintre cei patru portari din lotul lui Sepsi OSK. Primul este căpitanul echipei din Covasna, joacă din 2016 la Sf. Gheorghe, este liderul all-time al clubului în privința meciurilor jucate în Liga 1 (201) și are în palmares patru trofee (2 Cupa României, 2 Supercupa României). Mai tânărul său frate a făcut de curând pasul la prima echipă, prinzând lotul de două ori în acest sezon, dar fiind titularul din poarta echipei secunde, care evoluează în Liga 3.

Ce a declarat Roland Niczuly:

"Este un sentiment plăcut să fim în aceeași echipă, să fim în același vestiar. Dar pe teren nu mai ținem cont de gradul de rudenie, nu mai suntem frați, fiecare trebuie să-și apere postul. El mai are foarte mulți ani de jucat, este mai tânăr ca mine cu nouă ani. Mai are mult timp la dispoziție, trebuie să învețe foarte multe lucruri, dar mă bucur că la o vârstă fragedă face parte dintr-o echipă de Liga 1 și acesta este doar meritul lui.

Nu există rivalitate, cred că diferența asta de vârstă contează. L-am ademenit și pe el în acest sport. Nici el nu a fost portar, dar după lucrurile pe care le-a văzut la mine și-a dorit foarte mult să-mi calce pe urme și într-o bună zi să-mi ia locul. Eu îi doresc mult sucecs, să aibă încredere în puterile lui și forță de muncă.

Ca oricărui copil, ne plăcea să dăm goluri și toți, în primele zile când se apucă de fotbal și intră pe un teren de fotbal, vor să joace în față. După aceea trec anii și îți dai seama ce post ți se potrivește cel mai bine.

După antrenamente mai vorbim, după anumite exerciții îmi cere părerea. Eu îi zic ce cred, dar până la urmă pe teren el trebuie să ia hotătârea cea mai bună".

Ce spune Rajmund Niczuly:

"Mă simt foarte bine lângă el, mă simt în siguranță și la antrenamente. De jucat nu joc, pentru că e el. Eu sunt la echipa a doua, mă antrenez cu echipa mare, câteodată mă iau și în lot. E un sentiment foarte bun.

Cred că avem calități asemănătoare. Suntem la fel, nu avem o talie prea mare, nu suntem înalți. Și eu am 181cm, jocul de picior și reflexele cred că sunt lucruri comune. Eu am fost atacant pentru că mi-ar plăcea să dau goluri, nu să iau. Dar nu mi-a plăcut deloc să alerg, așa că am ales să fiu portar ca el.

Normal că ascult sfaturile lui, mă ajută cu foarte multe lucruri, și în fotbal, și în viață. E mai experimentat, mă ajută cu foarte multe lucruri. Acum nu pot să apăr în Liga 1, dar curând sper că voi putea să apăr, doresc să am măcar atâtea meciuri câte are el.

Planul meu e să trec peste el (râde), să fiu mai bun decât el, să am mai multe meciuri. Am și eu vise, să ajung undeva în Europa League, în Champions League. Vom vedea cât de sus pot ajunge.

În afara trenului... Eu stau acasă, cu părinții, el are familie deja. După antrenament mă mai duc la el, câteodată, mai glumim, mai vorbim despre viață și despre fotbal. Ne uităm la meciuri împreună".

Foto - Gabriel Chirea