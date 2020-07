Sergiu Bus, avertizat dupa transferul la FCSB! "Gigi Becali iti da nana atunci cand nu joci bine!"

Sergiu Bus nu va avea viata usoara la FCSB.

Aceasta este parerea lui Ioan Marginean, cel care i-a fost sef la Gaz Metan Medias si care i-a transmis un sfat, avertizandu-l ca patronul lui FCSB va pune multa presiune pe el.

"Sergiu Bus e un tip fara vreun gram de frica, e un tip bataios, un atacant super. Nu va dezamagi chiar daca acolo e un patron care e ca un supervizor care iti da nana atunci cand nu joci bine", a spus Marginean la Digi Sport.

In acest sezon la Gaz Metan, Bus a inscris 11 goluri si s-a facut remarcat de cele mai bune echipe din Liga 1. El a ales-o pe FCSB, iar Gigi Becali i-a spus inca de la prezentarea oficiala ca se asteapta ca in sezonul urmator sa inscrie si mai mult.

In prezent, singurul atacant din lotul lui FCSB este Adrian Petre care nu au reusit sa inscrie decat un singur gol in acest an.