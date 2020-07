"Simt ca e momentul FCSB-ului si vreau titlul!" Primele declaratii ale lui Sergiu Bus dupa transferul la echipa lui Gigi Becali

Sergiu Bus a facut primele declaratii dupa transferul la FCSB.

Fostul jucator de la Gaz Metan Medias, prezentat astazi de Gigi Becali drept noul transfer de la FCSB, a vorbit in cadrul conferintei de presa despre cat au durat negocierile si de ce a ales sa vina la Bucuresti.

"Am fost foarte scurta negocierea. Ieri domnul Becali l-a sunat pe impresarul meu, eu aflasem tot ce au vorbit. M-am decis cu sotia in 10 minute. A fost un an greu la Gaz Metan, iar acum urmeaza o noua provocare pentru mine, vreau sa iau campionatul.

Simt ca e momentul FCSB-ului si vreau sa iau titlul in Romania.

In 3 ore ne-am inteles. Mi-am dat seama ca domnul Becali si staff-ul ma doresc si pentru un fotbalist e cel mai important sa simta ca este dorit. Nu mi-e frica de critici pentru ca o critica buna conteaza mult. Am fost la TSKA Sofia si apoi la Levski, am fost si amenintat, am trecut prin multe, asa ca nu mi-e frica.

Daca ne uitam in ultimii ani, domnul Becali a spus ca a facut 200 de milioane de euro in total, nu e alta echipa in Romania care sa faca banii astia si toti cei din generatia mea care au trecut pe aici au avut de unde sa manance o paine.

Dincolo de asta, eu simt ca sunt important, mi se da importanta si asta este visul oricarui fotbalist", a declarat Bus.

Gigi Becali este extrem de mandru de acest transfer, laudandu-l pe atacantul in varsta de 27 de ani, pe care il vede potrivit pentru nationala Romaniei.