Incantare MAXIMA! Ce a declarat Sergiu Bus dupa ce a semnat cu FCSB: "M-am simtit ca un fotbalist mare la Palatul domnului patron" :)  

Sergiu Bus a devenit oficial noul atacant al FCSB.

Exasperat de lipsa de eficacitate a echipei sale, Gigi Becali a decis sa transfere un atacant consacrat, care sa devina un marcator constant pentru echipa FCSB. Patronul ros-albastrilor l-a ales pe Sergiu Bus, cel care a reusit 11 goluri si 3 pase decisive in acest sezon pentru Gaz Metan Medias.

Bus a fost prezentat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de Becali astazi, iar fotbalistul a semnat contractul pe 3 ani cu FCSB chiar de fata cu jurnalistii.

Intr-un interviu pentru GSP, Bus a vorbit despre transferul la noua sa echipa.

"Domnul Becali si-a vazut interesul cel mai mult si am simtit ca ma vrea cu adevarat. Orice fotbalist se simte fotbalisti aici, la FCSB. Conditii si bani la zi! In Romania, nu sunt multe echipe care fac asta. Sunt aici, sunt foarte fericit si increzator. Voi incerca sa joc si sa ma lupt pentru campionat/ Nu pot sa garantez ca sunt de piatra! Sunt si eu om, dar din punctul de vedere al maturitatii am trecut prin multe pana la 27 de ani. Inteleg ce trebuie sa fac, imi stiu stilul de viata si stiu ce este important in viata mea", a spus Sergiu Bus.

Atacantul a comentat si momentele in care a fost prezentat oficial, aratandu-se emotionat de cadrul in care a semnat contractul.

"A fost o senzatie pe care n-am mai avut-o. Eram acolo, la Palatul domnului patron, m-am simtit putin emotionat. N-am mai fost pus intr-o asemenea situatie. La un alt club stai linistit, semnezi, sunt doi, trei ziaristi si gata. Aici e altceva si e foarte tare sa fii tratat asa. Ca un fotbalist mare", a mai declarat noul varf al FCSB.

Acesta s-a aratat optimist cu privire la colaborarea pe care o va avea cu noul staff tehnic al ros-albastrilor si i-a laudat pe Mihai Pintilii si Thomas Neubert.

"Reteta lui Neubert tine la foarte multi fotbalisti. Mihai este un baiat bun si il cunosc din teren. E un caracter! Iar toti colegii care au jucat cu el in echipa spun ca este un mare caracter", a concluzionat Bus.

Bus va putea juca pentru FCSB incepand cu sezonul urmator si va termina actuala stagiune la Medias.

"Normal ca sunt cu gandul la Medias. Sunt mandru de munca mea, dar si a colegilor de acolo. Vreau sa termin cu fruntea sus si sa le multumesc celor de la Gaz Metan ca mi-au oferit sansa sa joc. Sper sa pot intra in ultimele doua meciuri, pentru ca sunt suspendat pentru meciul viitor. Vreau sa termin cu fruntea sus", a adaugat varful transferat de FCSB.