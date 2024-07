Sergiu Buș, ce discurs! Povestea Corvinul Hunedoara merge mai departe. Ce exemple a dat și anunț pentru returul cu Rijeka

Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu formaţia croată HNK Rijeka, în meciul disputat, joi seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League.

Sergiu Buș a jucat titular iar la finalul meciului a evidențiat faptul că parcursul și jocul Corvinului îi poate alimenta cu ambiție și speranță pe toți fotbaliștii din ligile inferioare.

Sergiu Buș, discurs elocvent pentru modul în care Corvinul Hunedoara trăiește pentru performanță

Fostul atacant de la FCSB a dat și un exemplu de la Campionatul European din Germania, în care au fost și câteva surprize.

'Nu neapărat că am un gust amar, dar puteam mai mult. E un punct, având în vedere că am jucat cu locul 2 în Croația, putem profita săptămâna viitoare.

Sunt sigur că vor avea un meci mai bun, ne vom califica. Am avut o discuție după meciul cu Paksi (n.r. - returul) că am fost mai comozi.

Cred că am arătat mult mai bine azi. Am arătat că se poate, nu doar noi, am văzut și la EURO, orice se poate întâmpla. Toate echipele pot bate echipe mai mari.

Având în vedere că am și câștigat cu locul 2 din Ungaria (n.r.: Paksi, în deplasare), acesta poate fi un exemplu pozitiv pentu oricine. Suntem un exemplu pentru cei din Liga 2, să fie puțin optimiști.

(n.r.: despre dreptul de promocare în Liga 1). E o veste extraordinară, din punct de vedere sportiv am merita. Nu doar din Hunedoara și Deva avem fani, ci din toată România am primit mesaje de încurajare. Deocamdată mă gândesc pentru campania de Europa, am învățat din experiențele mele să trăiesc momentul", a declarat Sergiu Buș, la finalul partidei.

Returul dintre Rijeka și Corvinul Hunedoara este programat joi, 1 august, de la ora 21:00, pe Stadion HNK Rijeka.

Învingătoarea din duelul Corvinul Hunedoara - Rijeka se va califica în turul 3 preliminar din Europa League, unde va înfrunta câștigătoarea din duelul Sheriff Tiraspol - Elfsborg (0-1, în tur).

Pierzătoarea din duelul Corvinul Hunedoara - Rijeka va coborî în turul 3 preliminar din Conference League, unde va înfrunta câștigătoarea din duelul Milsami Orhei - Astana (1-1, în tur).

CORVINUL: Lefter – F. Iacob (M. Lupu 54), V. Lică, Manolache, Velisar – Ubbink (A. Bradu 89), Hrezdac, A. Neacşa – Roger, S. Buş, D. Pîrvulescu. ANTRENOR: Florin Maxim

RIJEKA: Zlomislic – Bogojevic, Galesic, Radeljic (Majstorovic 59), Cabraja (Smolcic 78) – Hodza, Selahi (F. Ivanovic 59), D. Petrovic – M. Pasalic (Butic 86), Obregon (Fruk 59), N. Jankovic. ANTRENOR: Zeljko Sopic

Cartonaşe galbene: S. Buş 16, V. Lică 76, Hrezdac 88

Arbitri: Philip Farrugia - Alan Camilleri, Luke Portelli – Alex Johnson (toţi din Malta)