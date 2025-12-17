Iniesta s-a asociat cu NSN și Stoneweg

Andres Iniesta, fostul mare mijlocaș spaniol, a devenit copropietar al echipei de ciclism NSN Cycling Team, fostă Israel-Premier Tech (Israel Cycling Academy, 2014-2019 / Israel Start-Up Nation, 2020-2021), fondată în 2014 de miliardarul Ron Baron și fostul ciclist Ran Margaliot.



Fostul jucător al Barcelonei a preluat licența UCI WorldTour alături de Never Say Never (sport și entertainment) și Stoneweg (grup de investiții elvețian), după ce echipa israeliană s-a lovit de proteste masive ale activiștilor pro-Palestina pe traseul curselor din calendar, iar o parte a sponsorilor anunțaseră că se retrag din cauza scandalului.



Au renunțat la Froome, dar l-au adus pe Girmay

Noua echipă va avea ca sediu Barcelona, are un buget anual de 25 de milioane de euro, a semnat un contract pe mai mulți ani cu constructorul de biciclete Scott și îi are ca manageri pe Kjell Carlstrom și Nicki Sorensen și pe Dimitri Claeys ca director sportiv.



În lot au fost cooptați sau păstrați Biniam Girmay (Eritrea, ex-Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), fost câștigător al tricoului verde în Turul Franței, specialiștii în curse de o zi Stephen Williams (Țara Galilor) și Jake Stewart (Anglia) și sprinterul Ethan Vernon (Anglia), dar și George Bennett (Noua Zeelandă), Simon Clarke (Australia), Floris Van Tricht (Belgia), Krists Neilands (Letonia), Jan Hirt (Cehia) și Alexey Lutsenko (Kazahstan).



Canadianul Derek Gee a dat în judecată echipa și vrea să plece liber de contract, în timp ce lui Chris Froome, de patru ori câștigător al Turului Franței (2013, 2015, 2016, 2017), nu i s-a mai prelungit înțelegerea.

Foto - Getty Images, nsncyclingteam.com

