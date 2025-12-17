Într-un interviu exploziv acordat pentru Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti (42 de ani) nu a avut nicio reținere și l-a făcut praf pe Alexander Blessin (52 de ani).



Federico Marchetti, rămas liber de contract în vara acestui an, a ținut să-și regleze public conturile cu fostul său antrenor de la Genoa. Portarul italian, care a apărat buturile naționalei „Squadra Azzurra” în 11 rânduri, a descris perioada petrecută sub comanda lui Blessin drept un coșmar total. Neamțul a antrenat-o pe Genoa în 2022, timp de 33 de meciuri, dar mandatul său a lăsat urme adânci în vestiar.



„Cel mai slab antrenor pe care l-am văzut vreodată”



Marchetti, care a îmbrăcat tricoul roș-albastru din 2018 până în 2022, a șocat prin duritatea discursului său.



„Este cel mai slab antrenor pe care l-am văzut vreodată. Ne trata ca pe niște gunoie și ne umilea în mod constant, chiar și individual. Se lua de jucători și îi jignea”, a spus Marchetti.



Goalkeeper-ul a dezvăluit că tehnicianul îi ura visceral pe jucătorii italieni, situație care a creat o atmosferă toxică la echipă. Acuzațiile au continuat cu detalii șocante despre modul în care Blessin se raporta la jucătorii italieni. Potrivit lui Marchetti, antrenorul german folosea insulte rasiste și îi viza în mod direct pe veteranii echipei.



„Îi ura pe italieni. De exemplu, pe Calafiori l-a desființat complet; l-a numit chiar «bastard italian». Pe mine, pe Criscito și pe Behrami ne detesta. Nu este o coincidență faptul că Goran Pandev a ales să plece la Parma, în Serie B, doar pentru a scăpa de el”, a mai adăugat portarul.



În prezent, Alexander Blessin antrenează în Bundesliga, la St. Pauli, după ce a trecut și pe la Union St. Gilloise, formație cu care a câștigat Cupa Belgiei în 2024. De partea cealaltă, Marchetti este liber de contract din iulie 2025, după despărțirea de clubul maltez Marsaxlokk.

