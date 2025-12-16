Roș-albaștrii vor juca împotriva liderului din Superliga, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB nu se va putea baza pe doi dintre jucătorii de „prim 11” pe care îi are.



OUT pentru meciul cu Rapid! Pierderi mari pentru FCSB în derby



FCSB va juca derby-ul cu formația giuleșteană din postura de formație cu probleme de lot. Pe lângă absențele cunoscute de la FCSB, se pare că David Miculescu și cu Daniel Bîrligea nu vor fi disponibili pentru derby-ul cu formația bucureșteană, conform Fanatik.ro.

Staff-ul nu a reușit să îi refacă la timp pe cei doi fotbaliști pentru a putea să își ajute pe colegii lor în meciul cu liderul din Superliga.

FCSB are mare nevoie de victorie în acest meci, iar în aceeași situație se află și Rapid. Roș-albaștrii se află la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

De cealaltă parte, Rapid este lider, dar Dinamo și FC Botoșani se află la doar un punct de echipa lui Gâlcă. Astfel, orice rezultat în afară de victorie ar putea însemna pierderea primul loc pentru giuleșteni.

