La mâna lui Olăroiu: omul care riscă „decapitarea“ din cauza românului

Selecționerul Emiratelor Arabe Unite e pe picior de plecare. Paradoxal, el poate lăsa șomer și un coleg de breaslă, după finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025.

Emirate – Arabia Saudită se anunță un meci incendiar, joi (ora 13:00), la Doha (Qatar). Și, ca o coincidență stranie, ambele naționale pot rămâne fără selecționeri, după această confruntare pentru locul 3, la FIFA Arab Cup.

În cazul lui Olăroiu, Sport.ro a dezvăluit, în exclusivitate, că românul e pe picior de plecare, după 6 luni în care a îmbătrânit cu zece ani! Și presa din Emirate a confirmat că Oli își va încheia mandatul de selecționer, după partida cu Arabia Saudită.

Francezul Hervé Renard, la mâna lui Olăroiu

Dacă selecționerul român al Emiratelor e hotărât să plece, deși șefii forului de la Abu-Dhabi trag de el să-și ducă mandatul mai departe, la reprezentativa saudită lucrurile stau altfel. Aici, francezul Hervé Renard (57 de ani) e cu spatele la zid din cauza rezultatelor.

Concret, în acest al doilea mandat pe banca Arabiei Saudite, Renard are deja un procentaj al înfrângerilor de 36%: 9 din 25. Prea mare pentru ambițiile unei țări care va găzdui Mondialul din 2034. 

În acest context, Renard riscă demiterea, dacă va pierde finala mică de la Arab Cup, în fața Emiratelor. Întrebat despre această posibilitate, francezul a încercat să dea un răspuns oarecum sfidător.

Eu am de gând să-mi duc munca mai departe la echipa națională. Dacă cineva vrea să-mi oprească munca, asta nu mai e responsabilitatea mea. Dacă oficialii federației îmi vor cere să plec, atunci voi pleca. Ăsta e fotbalul. Adevărata întrebare nu e despre mine, ci despre inabilitatea naționalei saudite de a mai câștiga vreun trofeu internațional din 2003 încoace. De ce? Noi trebuie să tragem lecțiile după această competiție, să corectăm greșelile și să ne pregătim pentru Cupa Mondială. Acolo, meciurile și nivelul echipelor pe care le vom întâlni vor fi total diferite față de ce am avut aici“, a spus antrenorul de 57 de ani.

La Mondialul din 2026, Arabia Saudită va întâlni, pe rând, Uruguay (16 iunie), Spania (21 iunie) și Insulele Capului Verde (27 iunie), în cadrul partidelor din grupa H.

Olăroiu, declarații cu iz de adio: „O mare onoare!“
Olăroiu a „turbat“: ce i s-a putut citi pe buze la o fază care l-a scos din sărite
Olăroiu, moment de magie! Românul l-a lăsat mască pe comentatorul arab: „Respect, Cosmin!“
Transferul la FCSB, blocat: "Greșește ascultând prea mult de impresar! Vreau să aibă personalitate"
Sorin Paraschiv: "Este un campionat ciudățel, nu pot să dau o favorită la campionat"
Dezvăluiri uluitoare de la echipa lui Dan Șucu! Acuzații grave făcute de un fost jucător: „Ne trata ca pe gunoaie!”
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia
Andres Iniesta a devenit proprietarul unei echipe de ciclism!
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Xabi Alonso

13 milioane de euro pentru Dennis Man!

Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume în 2025. Verdictul starului argentinian

Vladislav Blănuță, OUT: "A plecat acasă!"



Transferul la FCSB, blocat: "Greșește ascultând prea mult de impresar! Vreau să aibă personalitate"
Sorin Paraschiv: "Este un campionat ciudățel, nu pot să dau o favorită la campionat"
Dezvăluiri uluitoare de la echipa lui Dan Șucu! Acuzații grave făcute de un fost jucător: „Ne trata ca pe gunoaie!”
Dezvăluire incredibilă: câți bani a cheltuit Rotaru pe transferurile din acest sezon
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Decizia luată de federația din Arabia Saudită după ce s-a scris că Răzvan Lucescu este dorit ca selecționer
Și-au dat afară selecționerul, deși s-au calificat în optimile Cupei Africii pe Națiuni și acum vor să-l „împrumute” pe cel care l-a învins pe Messi 
