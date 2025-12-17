La mâna lui Olăroiu: omul care riscă „decapitarea“ din cauza românului

Emirate – Arabia Saudită se anunță un meci incendiar, joi (ora 13:00), la Doha (Qatar). Și, ca o coincidență stranie, ambele naționale pot rămâne fără selecționeri, după această confruntare pentru locul 3, la FIFA Arab Cup.

Francezul Hervé Renard, la mâna lui Olăroiu

Dacă selecționerul român al Emiratelor e hotărât să plece, deși șefii forului de la Abu-Dhabi trag de el să-și ducă mandatul mai departe, la reprezentativa saudită lucrurile stau altfel. Aici, francezul Hervé Renard (57 de ani) e cu spatele la zid din cauza rezultatelor.

Concret, în acest al doilea mandat pe banca Arabiei Saudite, Renard are deja un procentaj al înfrângerilor de 36%: 9 din 25. Prea mare pentru ambițiile unei țări care va găzdui Mondialul din 2034.

În acest context, Renard riscă demiterea, dacă va pierde finala mică de la Arab Cup, în fața Emiratelor. Întrebat despre această posibilitate, francezul a încercat să dea un răspuns oarecum sfidător.

„Eu am de gând să-mi duc munca mai departe la echipa națională. Dacă cineva vrea să-mi oprească munca, asta nu mai e responsabilitatea mea. Dacă oficialii federației îmi vor cere să plec, atunci voi pleca. Ăsta e fotbalul. Adevărata întrebare nu e despre mine, ci despre inabilitatea naționalei saudite de a mai câștiga vreun trofeu internațional din 2003 încoace. De ce? Noi trebuie să tragem lecțiile după această competiție, să corectăm greșelile și să ne pregătim pentru Cupa Mondială. Acolo, meciurile și nivelul echipelor pe care le vom întâlni vor fi total diferite față de ce am avut aici“, a spus antrenorul de 57 de ani.

La Mondialul din 2026, Arabia Saudită va întâlni, pe rând, Uruguay (16 iunie), Spania (21 iunie) și Insulele Capului Verde (27 iunie), în cadrul partidelor din grupa H.

