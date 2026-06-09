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Nelu Varga i-a propus lui Edi Iordănescu un salariu lunar de 35.000 de euro pentru a reveni la CFR Cluj în rolul de antrenor principal.

Edi Iordănescu, ofertat de CFR Cluj

Oferta lui Varga se referea strict la remunerația tehnicianului, nu și a staffului său. Chiar și așa, Iordănescu junior a preferat să refuze din cauza problemelor financiare ale clubului.

CFR Cluj, conform raportului financiar al „feroviarilor”, a încheiat anul 2025 cu datorii de 25 de milioane de euro, ceea ce i-a adus interdicții la transferuri din partea FIFA.

„Da, Varga s-a ținut de cuvânt. I-a propus lui Edi un salariu de 35.000 de euro numai pentru el, plus ce urmau să plătească celor din stafful lui. Nici un antrenor nu are așa ceva în România.

Dar i-a refuzat și nu se pune problema să meargă la CFR, cel puțin nu în aceste condiții în care se află clubul. Este atașat de CFR, unde a făcut performanță, are o relație foarte bună cu Nelu Varga, cu Marian Copilu, dar știe ce probleme au și de aceea a declinat oferta.

Le-a zis că e onorat, dar că au prea multe probleme, datorii, memorii pe la FIFA, interdicție la transferuri și că n-ar putea să-și facă treaba. Chiar le-a zis, «degeaba îmi oferițí toate astea, dacă nu rezolvați problemele, nu pot să lucrez așa.

Vreți să vin doar ca să vă iau banii?! Că în condițiile astea nu aș putea să mai aduc plus valoare, n-aș putea să ating niciun obiectiv».

Chiar dacă ar încropi un buget rezonabil, n-ar putea să plătească jucătorii fiindcă vin din urmă datoriile. Dacă s-ar rezolva toate problemele, atunci ar fi altceva. Dar, deocamdată, răspunsul e clar «nu»”, au transmis apropiați ai lui Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.

Fostul selecționer și-ar putea decide viitorul în următoarele două săptămâni. El se află în negocieri cu echipe din zona Golfului și din Europa.

Un antrenor de succes la CFR Cluj

Iordănescu junior a mai pregătit-o pe CFR Cluj în două mandate: 13.06.2018 - 26.07.2018 și 04.12.2020 - 02/06/2021. Alături de „feroviari” a cucerit Superliga (2021) și Supercupa României (2018 și 2020).

Edi Iordănescu le-a antrenat în cariera sa pe: Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, FCSB, România și Legia Varșovia (ultima echipă pe care a pregătit-o în octombrie 2025).

Pe lângă trofeele obținute cu CFR Cluj, fostul selecționer mai are în palmares și Supercupa Poloniei (2025) cu Legia.

Fără succes cu Iordănescu junior, Nelu Varga s-a orientat către Antonio Folha (55 de ani). Tehnicianul e liber de contract din 2024, când s-a despărțit de echipa secundă a lui FC Porto.