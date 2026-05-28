Daniel Pancu vrea să ia cu el la Rapid un jucător de la CFR Cluj! Giuleștenii le mai pot da o lovitură ardelenilor

Daniel Pancu vrea să ia cu el la Rapid un jucător de la CFR Cluj! Giuleștenii le mai pot da o lovitură ardelenilor Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu este noul antrenor al lui Rapid. 

TAGS:
CFR ClujRapidDaniel Pancumarian huja
Din articol

Antrenorul a reușit o performanță fantastică alături e CFR Cluj în acest sezon. I-a preluat pe ardeleni într-un moment dificil, când formația din Gruia părea că se va lupta pentru salvarea de la retrogradare. Pancu nu doar că a reușit să califice echipa în play-off, dar a reușit și să o califice pe CFR Cluj în cupele europene. 

Pancu îl vrea pe Marian Huja la Rapid

După ce a intrat într-un conflict cu cei din conducerea clubului, Ioan Varga și Iuliu Mureșan, din cauză că s-a plâns de condițiile de la CFR Cluj, Pancu a decis să îi părăsească pe ardeleni și să semneze cu echipa sa de suflet, Rapid.

Antrenorul a creionat deja o strategie pentru următorul sezon și i-a cerut lui Dan Șucu cinci transferuri importante la gruparea giuleșteană. Unul dintre jucătorii doriți de Pancu la Rapid este un fost elev pe care l-a avut la CFR Cluj. 

Potrivit GSP, Marian Huja ar fi fotbalistul dorit de Daniel Pancu. Fostul fundaș al Petrolului l-a impresionat pe Pancu, iar antrenorul român vrea să se bazeze și în următorul sezon pe fotbalistul cu dublă cetățenie, română și portugheză.

În vârstă de 26 de ani, Huja este cotat la aproximativ 1,5 milioane de euro, iar, în cariera sa, a mai evoluat în Danemarca, la HB Koge, dar și în Polonia, la Pogo Szczecin. Ardelenii l-au împrumutat pe Huja de la Pogon Szczecin, iar transferul s-ar definitiva dacă va fi plătită clauza de 250.000 de euro. Ardelenii sunt deciși să achite clauza, dar CFR Cluj se confruntă din nou cu interdicție la transferuri din partea FIFA, motiv pentru care nu pot legitima noi jucători.

Astfel, Rapid vrea să profite de problemele financiare de la CFR Cluj și să îl transfere pe Huja,

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Vestea pe care n-a vrut s-o audă: un jucător de la FCSB e OUT!
Vestea pe care n-a vrut s-o audă: un jucător de la FCSB e OUT!
Revenire de senzație la Dinamo înainte de ”finala” pentru Conference League cu FCSB!
Revenire de senzație la Dinamo înainte de ”finala” pentru Conference League cu FCSB!
Marius Baciu prefațează Dinamo - FCSB: ”Sau Dinamo - Steaua, cum era pe vremea noastră”. Ce a spus despre Kopic
Marius Baciu prefațează Dinamo - FCSB: ”Sau Dinamo - Steaua, cum era pe vremea noastră”. Ce a spus despre Kopic
10.000.000 de € premiu pentru oricine va doborî recordul lui Usain Bolt la 100 m
10.000.000 de € premiu pentru oricine va doborî recordul lui Usain Bolt la 100 m
Jucătorul lui Dinamo e OUT pentru derby-ul cu FCSB: ”Și-a organizat nunta, nu poate face nimic”
Jucătorul lui Dinamo e OUT pentru derby-ul cu FCSB: ”Și-a organizat nunta, nu poate face nimic”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League



Recomandarile redactiei
Vestea pe care n-a vrut s-o audă: un jucător de la FCSB e OUT!
Vestea pe care n-a vrut s-o audă: un jucător de la FCSB e OUT!
Marius Baciu prefațează Dinamo - FCSB: ”Sau Dinamo - Steaua, cum era pe vremea noastră”. Ce a spus despre Kopic
Marius Baciu prefațează Dinamo - FCSB: ”Sau Dinamo - Steaua, cum era pe vremea noastră”. Ce a spus despre Kopic
Revenire de senzație la Dinamo înainte de ”finala” pentru Conference League cu FCSB!
Revenire de senzație la Dinamo înainte de ”finala” pentru Conference League cu FCSB!
Jucătorul lui Dinamo e OUT pentru derby-ul cu FCSB: ”Și-a organizat nunta, nu poate face nimic”
Jucătorul lui Dinamo e OUT pentru derby-ul cu FCSB: ”Și-a organizat nunta, nu poate face nimic”
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!