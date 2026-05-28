Daniel Pancu vrea să ia cu el la Rapid un jucător de la CFR Cluj! Giuleștenii le mai pot da o lovitură ardelenilor

Antrenorul a reușit o performanță fantastică alături e CFR Cluj în acest sezon. I-a preluat pe ardeleni într-un moment dificil, când formația din Gruia părea că se va lupta pentru salvarea de la retrogradare. Pancu nu doar că a reușit să califice echipa în play-off, dar a reușit și să o califice pe CFR Cluj în cupele europene.

După ce a intrat într-un conflict cu cei din conducerea clubului, Ioan Varga și Iuliu Mureșan, din cauză că s-a plâns de condițiile de la CFR Cluj, Pancu a decis să îi părăsească pe ardeleni și să semneze cu echipa sa de suflet, Rapid.

Antrenorul a creionat deja o strategie pentru următorul sezon și i-a cerut lui Dan Șucu cinci transferuri importante la gruparea giuleșteană. Unul dintre jucătorii doriți de Pancu la Rapid este un fost elev pe care l-a avut la CFR Cluj.

Potrivit GSP, Marian Huja ar fi fotbalistul dorit de Daniel Pancu. Fostul fundaș al Petrolului l-a impresionat pe Pancu, iar antrenorul român vrea să se bazeze și în următorul sezon pe fotbalistul cu dublă cetățenie, română și portugheză.

În vârstă de 26 de ani, Huja este cotat la aproximativ 1,5 milioane de euro, iar, în cariera sa, a mai evoluat în Danemarca, la HB Koge, dar și în Polonia, la Pogo Szczecin. Ardelenii l-au împrumutat pe Huja de la Pogon Szczecin, iar transferul s-ar definitiva dacă va fi plătită clauza de 250.000 de euro. Ardelenii sunt deciși să achite clauza, dar CFR Cluj se confruntă din nou cu interdicție la transferuri din partea FIFA, motiv pentru care nu pot legitima noi jucători.

Astfel, Rapid vrea să profite de problemele financiare de la CFR Cluj și să îl transfere pe Huja,