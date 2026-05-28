FCSB a reacționat după ce Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj și a semnat cu Rapid

Tehnicianul a plecat cu scandal de la CFR Cluj. A avut dispute cu Ioan Varga, patronul ardelenilor, dar și cu președintele Iuliu Mureșan, care nu a evitat să-l înțepe nici în ziua în care s-a despărțit oficial de fosta vicecampioană a României.

Marius Baciu, care a preluat-o recent pe FCSB, a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo de vineri despre numirea lui Pancu la Rapid.

Tehnicianul roș-albaștrilor s-a limitat să spună că îi urează mult succes lui Pancu, dar și că îi pare rău de Costel Gâlcă, cel care s-a despărțit de echipa din Grant la finalul actualei stagiuni.

”Lui Pancu îi doresc multă baftă, e un fost coleg și un prieten deosebit. Și de Costel chiar îmi pare rău pentru el, e un fost jucător și antrenor ok, bun”, a spus Marius Baciu.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Daniel Pancu a evidențiat că Rapid, față de acum șase ani, este un club complet, cu condiții financiare și o infrastructură de top.

Antrenorul speră, așadar, să fie legitimat cât mai mult la Rapid și să aibă o perioadă încununată de succese. Rapid nu a mai câștigat titlul din 2003, când pe bancă stătea Mircea Rednic.

”E momentul potrivit. Rapid e un club complet în momentul de față. Suporteri a avut tot timpul, la fel și condiții financiare. Pe partea asta de infrastructură sunt în top, concurează cu patru-cinci echipe să câștige ceva important.

Sper să fie cât mai lungă perioada mea aici și să fie încununată de succese. (n.r. Care e mesajul tău pentru fani?) Uniți, suntem invincibili”, a spus Daniel Pancu pentru Pro TV și Sport.ro.