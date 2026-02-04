La partida cu FC Botoșani, există șanse ca FCSB să îl poată avea la dispoziție pe Joao Paulo, mijlocașul care a semnat luni cu campioana României și care părea că trebuie să aștepte o perioadă destul de lungă pentru obținerea permisului de muncă.

Joao Paulo ar putea juca în FCSB - FC Botoșani

Anunțul a fost făcut de Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare jocului: "Sperăm ca Joao Paulo să poată juca. Avem niște probleme cu permisul de muncă. Trebuie să așteptăm. Dacă se va rezolva în aceste ore, va fi cu noi mâine. Dacă nu, la următorul meci".

După transferul lui Joao Paulo, Gigi Becali se arăta nemulțumit de situația referitoare la permisul de muncă, în condițiile în care jucătorul nu era nou în campionat și tocmai sosise de la Oțelul. Finanțatorul de la FCSB transmitea că va se va folosi de statutul de parlamentar pentru a debloca situația mai rapid.

"O să trebuiască doar să intervin eu, ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială pentru permisul lui de muncă.

El are permis de muncă, dar acum mai trebuie aprobat încă odată (n.r. când schimbă angajatorul). Pentru ce să mai stau 30 de zile? Dacă el are permis de muncă, tu în 24 de ore trebuie să îl înscrii la Ministerul Muncii.

El, dacă semnează un contract nou, trebuie să primească din nou permis de muncă. O să fac o scrisoare oficială, dau un telefon...", spunea Gigi Becali, la Digisport.