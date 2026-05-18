Jose Mourinho va reveni la Real Madrid, unde va încerca să pună capăt problemelor din ultimele două sezoane.

Portughezul va încerca să reconstruiască formația madrilenă, iar unul dintre ultimii piloni de bază ai echipei va pleca.

Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid

Real Madrid a anunțat că nu îi va prelungi contractul lui Dani Carvajal, iar fundașul spaniol de 34 de ani va putea semna cu orice echipă.

„Real Madrid şi căpitanul Dani Carvajal au se vor despărţi, decizia fiind una de comun acord. Despărţirea va veni la finalul sezonului.

Real vrea să îşi exprime mulţumirea pentru una dintre marile legende ale clubului. Carvajal va fi omagiat la ultimul meci al sezonului, pe Santiago Bernabeu”, se arată în comunicatul lui Real Madrid.

Dani Carvajal a adunat la Real Madrid nu mai puțin de 27 de trofee, dintre care șase trofee Champions League și patru campionate în Spania.

Fundașul spaniol a adunat 450 de meciuri pentru „Los Blancos”, în care a reușit 14 goluri și a oferit 65 de pase decisive.