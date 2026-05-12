Naționala jucătorului de la FCSB, zguduită de un scandal monstru înainte de Cupa Mondială

Doi jucători de la FCSB vor participa în această vară la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. 

Siyabonga Ngezana va face parte cel mai probabil din naționala Africii de Sud, în timp ce mijlocașul închizător Joao Paulo va face parte din lotul Capului Verde.

Un jucător al naționalei din Capul Verde, anchetat pentru agresiune sexuală

Înaintea turneului final care va debuta în mai puțin de o lună, naționala lui Joao Paulo a fost zguduită de un scandal monstru. Unul dintre jucători este acuzat că a agresat sexual o femeie în Noua Zeelandă în luna martie, în timpul turneului FIFA Series, atunci când Capul Verde s-a duelat cu Chile (scor 2-4) și cu Finlanda, scor 1-1 (4-2 d.l.d.). 

La data de 10 aprilie, la poliția din Auckland a fost depusă o plângere, iar autoritățile au început o anchetă.

Se pare că totul s-ar fi petrecut în hotelul în care naționala din Capul Verde era cazată, la scurt timp după meciul cu Chile disputat pe 27 martie. 

Poliția poate confirma că o investigație este în desfășurare în legătură cu niște acuzații care ne-au fost raportate pe 10 aprilie 2026, în Auckland. Nu putem face alte comentarii în acest moment”, a fost anunțul autorităților din Auckland.

Până în acest moment, identitatea fotbalistului implicat în acest scandal nu a fost făcută publică. În același timp, conform Foot Africa, FIFA a început la rândul ei o investigație. Deocamdată, anchetatorii încearcă să facă rost de înregistrările camerelor de supraveghere de la hotelul în care a fost cazată naționala din Capul Verde.

Scandalul nu face decât să tulbure pregătirile naționalei lui Joao Paulo înaintea primei participări la Cupa Mondială din istoria reprezentativei. La turneul final, Capul Verde va face parte din Grupa H, în care se mai află Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

