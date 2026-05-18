„Dictatura“ alb-albastră! Asta s-a întâmplat în fotbalul românesc, în acest sezon 2025-2026, în care formația din Bănie a „confiscat“ ambele trofee interne.

Sport.ro a dezvăluit aici câți bani va încasa patronul Universității, după ce echipa a cucerit cupa și campionatul. Având în vedere că vorbim despre o sumă uriașă, pentru nivelul fotbalului românesc, și primele jucătorilor vor fi pe măsura venitului pe care ei l-au generat pentru club.

Potrivit informațiilor obținute de Pro TV și Sport.ro, Mihai Rotaru a stabilit cuantumul primelor după victoria cu Universitatea Cluj (5-0), rezultat care a adus titlul în Bănie. Concret, primele jucătorilor vor fi de la 100,000 de euro în sus, în funcție de aportul fiecăruia la rezultatele din acest sezon.