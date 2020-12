Ultima NEBUNIE a lui Zlatan face inconjurul lumii! A iesit dezbracat din casa, apoi a facut un gest la care nimeni nu se astepta

Zlatan Ibrahimovic e in forma maxima in finalul anului.

Daca pe Milan n-o poate ajuta din cauza unei accidentari, Ibra are timp liber pentru familie. Pe care face tot posibilul s-o pastreze cu zambetul pe buze.

In ziua in care a fost anuntata prezenta sa la festivalul de la Sanremo, Zlatan a rebranduit evenimentul. "Zanremo" a avut parte de o inaugurare originala. Ibra a plonjat cu spatele in zapada in curtea casei sale. In cateva ore, clipul a strans aproape jumatate de milion de vizualizari doar pe Twitter.



Zanremo ci siamo "...perché sanremo e' Zanremo..." pic.twitter.com/3x1tMjFs5A — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 30, 2020