TOATE SUPERMODELELE sa vina la mine! Neymar a trimis convocarile pentru toate BOMBELE SEXY pentru party-ul monstruos de Anul Nou! Ce femei a chemat in Brazilia

Starul lui PSG spune ca n-are nimic de-a face cu zborurile misterioase ale fetelor spre Brazilia, insa presa mondena de la Rio l-a dat de gol.

Modele din toata lumea au calatorit in ultimele ore spre Brazilia, unde vor participa la party-ul organizat de Neymar in noaptea dintre ani. Fotbalistul platit cu 36 de milioane de euro a inchiriat o vila in valoare de 7 milioane de euro pentru petrecerea de anul nou.



Jessica Bartlett si Kiki Passo au postat deja pe Instagram imagini de pe plaja. De asemenea, influencerul Ana Liz Bittencourt a publicat o poza in care apare purtand bratara care permite accesul la petrecerea controversata despre care Neymar spune ca 'nu stie nimic'.

Conform presei de la Rio, la petrecerea lui Neymar ar urma sa mearga 150 de invitati. Cheltuielile totale ale evenimentului vor ajunge la 600 000 de euro.

"Agentia care a inchiriat casa trebuie sa spuna ce se intampla, petrecerea nu are legatura cu Neymar. Nu avem informatii despre asa ceva", au spus avocatii lui Neymar pentru AFP.

Modelele Kiki Passo, Michelle Nevius si Jessica Bartlett au zburat spre Rio de la Miami in urma presupusei invitatii a lui Neymar, in timp ce braziliencele Camila Remedy si Fernanda Brum s-au alaturat si ele grupului cu un avion privat sosit de la Porto Alegre.

Asteptate de mii de fani, postarile lui Neymar in legatura cu petrecerea n-au aparut inca. Neymar e urmarit pe Instagram de nu mai putin de 144 de milioane de oameni.

Agentia Fabrica, cea care si-a asumat public party-ul, spune ca va respecta toate masurile anti-covid in vigoare.

Tweet PSG Neymar Citeste si: