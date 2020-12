Asta da BOMBA: Ivan, trimis la ULTIMA ECHIPA din Liga 1?! Reactia lui Rotaru: "Acolo e posibil sa-l dam!"

Craiova a inceput miscarile in lot!

Conform Gazetei Sporturilor, oltenii au decis sa-i imprumute la FC Arges pe Andrei Ivan, Antoni Ivanov si Vasile Constantin. Daca ultimii doi au prins putine minute si plecarea lor temporara e oarecum fireasca, surprinde o eventuala decizie similara in privinta lui Ivan. Atacantul de 23 de ani e una dintre investitiile importante ale clubului. Vandut cu 3 milioane la Krasnodar in 2017, Ivan a fost rascumparat cu jumatate din suma anul trecut si fortat in primul 11, indiferent de antrenor, in ciuda cifrelor slabe.

Patronul Rotaru l-a trimis la tratament in Germania pentru a-si rezolva o problema medicala sacaitoare, iar pentru 2021 anunta revenirea lui Ivan in prim-plan. In ciuda faptului ca Gazeta da ca sigura plecarea lui Ivan la Pitesti, Rotaru dezminte informatia si spune ca ar accepta sa-l trimita pe fotbalist doar in MLS sau in Golf.

"Ni s-au solicitat anumiti jucatori sub forma de imprumut, dar nu-l vom lasa pe Ivan la Pitesti. Cu tot respectul pentru Arges, daca s-ar pune problema unui imprumut, Ivan ar pleca numai in strainatate. Sa zicem in Statele Unite sau in tarile arabe. Nu e vorba de bani, ci de faptul ca Ivan are o anumita cota si a jucat la un anumit nivel", a spus Rotaru pentru PRO Sport.



Andrei Ivan are 136 de meciuri in tricoul Craiovei, pentru care a marcat de 22 de ori. In acest sezon are o singura reusita in 10 aparitii, in timp ce campionatul trecut a marcat doar de doua ori. Cel mai bun sezon al sau pe Oblemenco a fost 2016-2017, cand a inscris de 10 ori in 39 de meciuri. A fost si anul in care a plecat la Krasnodar pentru o suma-record in acel moment la Craiova.