Adi Popa, OUT de la FC Voluntari! A plecat, desi parea sa fi ajuns la cea mai buna forma

Adi Popa a rezistat doar 3 luni la Voluntari.

Desi parea sa fi revenit la cea mai buna forma si putea fi un fotbalist important in partea a doua a sezonului pentru Voluntari, Popa s-a despartit miercuri de Voluntari.

Fotbalistul venit de la FCSB a prins 8 meciuri, in care a marcat de doua ori pentru echipa de langa Bucuresti. In ciuda unui start modest, Popa (32 de ani) si-a revenit pe finalul anului, cand a si marcat cele doua goluri, ambele superbe.



Voluntariul l-a prezentat oficial pe Bogdan Andone ca nou antrenor al echipei. Andone ii ia locul lui Mihai Teja, demis in urma rezultatelor proaste din a doua parte a turului. FC Voluntari si-a prezentat si prima achizitie a iernii: l-a adus de la Gaz Metan pe cehul Droppa (31 de ani).