S-a enervat Duckadam: "Ia mai lasati-ma cu jocul frumos! Suporterii vor TITLUL, nu sa jucam frumos!" VIDEO

Helmuth Duckadam nu e de acord cu cei care critica jocul echipei in derby-ul cu CFR.

Derby-ul de titlu din Romania a fost un meci inchis, cu putine ocazii de gol si multa incrancenare. Partida a fost programata la o zi dupa cel mai frumos meci din acest sezon, 3-3 pe Oblemenco intre Craiova si Viitorul, echipe fara sanse la titlu in acest moment.

Duckadam spune ca presiunea imensa si-a pus amprenta asupra derby-ului, iar din acest motiv jucatorii si antrenorii nu trebuie criticati.

"Am vazut ca antrenorii nu au vrut sa riste nimic, au folosit cei mai experimentati jucatori. A venit acel sut, unicul sut, si au marcat. Trebuia sa riscam tot ca sa marcam, altfel CFR era favorita la titlu. Pentru prima data am vazut un stadion aproape plin care nu a apostrofat niciun jucator de la Steaua, indferent de ce greseli a facut. Am vazut aproape 30.000 de oameni care au plecat fericiti acasa.

Avem peste 50% sanse acum, dar se mai pot intampla multe. Trebuie sa castigam la Iasi, unde am avut probleme in sezonul regulat. Si acum cativa ani cu Galca antrenor nu am reusit sa castigam acolo. Apoi avem un meci greu la Craiova, nu avem voie sa pierdem sub nicio forma.

De obicei nu castiga echipa care joaca cel mai frumos fotbal. Aseara a fost incarcatura nervoasa, s-a vazut ce nervosi si ce adrenalina avea fiecare jucator in parte. Una e sa joci fara presiune, cum a jucat Iasi cu CFR, cand a pierdut in ultimele minute. La fel si cu Steaua, fara presiune. La fel Craiova si Viitorul, nu a existat presiune.

Aici e presiunea locului 1, singura sansa de a ajunge la masa celor bogati, de aia atata incrancenare.

Ce tot comparam cu Liverpool, pe Milan, pe Inter? Nu mai faceti asemnea comparatii. Un jucator de la Liverpool are salariu cat bugetul Stelei pe 5 ani. Care meci de la Craiova? Craiova de ce nu a jucat asa si in alte dati. Cand avea presiune si sanse la titlu nu a jucat asa. Ce sa faca Craiova cu locul 3? Nu e nicio diferenta intre locul 3 si 4. Banii s-au dat in playoff, cand s-a intrat. Acum nu mai conteaza. Eu asa stiu, poate ma insel.

Nu mai e presiune. Uitati-va la Astra, sa vedeti ce jocuri poate sa faca. Dar nu e presiunea locului. Zicea cineva aseara ca hai sa jucam fotbal. Pai daca am fi investitori la Steaua sau Cluj, am mai vrea sa jucam frumos si sa pierdem? Peste timp se uita jocul frumos si se tine minte rezultatul.

Eu sunt convins ca milioanele de suporteri au fost fericiti pentru rezultat, avem sanse sa castigam campionatul. Nimeni n-a aprostrofat. Tinem minte meciurile anterioare, Alibec era fluierat. Aseara, toata lumea era incurajata. Spectatorii vor titlul, nu un joc frumos", a spus Duckadam la Ora exacta in sport.