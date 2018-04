Liderul FCSB surprinde: "Nu meritam titlul! Nici noi, nici CFR!" Cine e favorita lui Pintilii din campionat

Mihai Pintilii e dezamagit dupa FCSB 1-1 CFR Cluj.

Liderul stelistilor, Mihai Pintilii, spune ca Viitorul sau Craiova merita sa fie campioane, dupa jocul din ultima etapa.

Pintilii crede ca titlul va fi decis in ultima etapa, chiar daca FCSB a devenit favorita in urma acestei remize.

"Nu mi-a placut meciul, nu meritam titlul. Nici noi, dar nici CFR Cluj. La ce fotbal joaca, Viitorul si Craiova trebuie sa ia titlul, ei joaca asa cum vrea lumea, joaca fotbal frumos”.

"Dupa ce am primit golul am inceput sa jucam fotbal si am pus presiune. Am avut si un penalty, din ce am inteles, nu stiu daca a fost sau nu. Mi-a fost dor de aceasta atmosfera. Le multumim suporterilor. A fost o presiune foarte mare. Daca castigam luam o optiune serioasa pentru titlu. Ne bucuram ca Planic a marcat acum, il felicit pe aceasta cale", a mai declarat Pintilii.