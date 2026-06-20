„Bogdan Mehedințeanu, statisticianul echipei de volei feminin, rămâne parte din familia Rapid și în noul sezon. Munca din spatele cifrelor, analiza fiecărui punct și sprijinul oferit echipei sunt esențiale în drumul către performanță. Mult succes!” , au transmis rapidiștii.

Clubul bucureștean a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețele sociale.

Rapid București se pregătește pentru noul sezon din Divizia A1 la volei feminin și a anunțat, sâmbătă, prelungirea colaborării cu Bogdan Mehedințeanu , statisticianul formației giuleștene.

Bogdan Mehedințeanu este om de bază în staff-ul naționalei U18

Pe lângă activitatea de la Rapid, Bogdan Mehedințeanu colaborează și cu Federația Română de Volei.

Fostul libero este om de bază în staff-ul naționalei feminine U18 și a făcut parte din echipa tehnică a reprezentativei la acțiunile din 2026 dedicate calificărilor pentru Campionatul European.

Rapid a încheiat sezonul 2025/26 pe locul #8. La finalul stagiunii, CS Universitatea Cluj și CSM Medicina Târgu Mureș au retrogradat, în timp ce CSU Galați și Știința București au promovat în primul eșalon.