OFICIAL Omul de bază de la națională a semnat cu Rapid București: „Mult succes!”

Omul de bază de la națională a semnat cu Rapid București: „Mult succes!” Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giuleștenii se întăresc înainte de startul noului sezon.

TAGS:
Bogdan MehedințeanuRapid Bucurestics rapid volei
Din articol

Rapid București se pregătește pentru noul sezon din Divizia A1 la volei feminin și a anunțat, sâmbătă, prelungirea colaborării cu Bogdan Mehedințeanu, statisticianul formației giuleștene.

Clubul bucureștean a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețele sociale.

„Bogdan Mehedințeanu, statisticianul echipei de volei feminin, rămâne parte din familia Rapid și în noul sezon. Munca din spatele cifrelor, analiza fiecărui punct și sprijinul oferit echipei sunt esențiale în drumul către performanță. Mult succes!”, au transmis rapidiștii.

Bogdan Mehedințeanu este om de bază în staff-ul naționalei U18

Pe lângă activitatea de la Rapid, Bogdan Mehedințeanu colaborează și cu Federația Română de Volei.

Fostul libero este om de bază în staff-ul naționalei feminine U18 și a făcut parte din echipa tehnică a reprezentativei la acțiunile din 2026 dedicate calificărilor pentru Campionatul European.

Rapid a încheiat sezonul 2025/26 pe locul #8. La finalul stagiunii, CS Universitatea Cluj și CSM Medicina Târgu Mureș au retrogradat, în timp ce CSU Galați și Știința București au promovat în primul eșalon.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul
Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul
ARTICOLE PE SUBIECT
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB: "Aici s-a încheiat povestea"
Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB: "Aici s-a încheiat povestea"
Ironie la adresa lui FCSB direct din Liga 2: ce a postat Metaloglobus
Ironie la adresa lui FCSB direct din Liga 2: ce a postat Metaloglobus
ULTIMELE STIRI
Germania - Coasta de Fildeș 1-1 | Undav egalează și nemții caută victoria
Germania - Coasta de Fildeș 1-1 | Undav egalează și nemții caută victoria
Ronald Koeman, declarație neașteptată după ce Olanda a călcat-o în picioare pe Suedia
Ronald Koeman, declarație neașteptată după ce Olanda a călcat-o în picioare pe Suedia
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Manuel Neuer, record istoric la Campionatul Mondial
Manuel Neuer, record istoric la Campionatul Mondial
Marius Niculae s-a interesat de Nuno Campos și a aflat un detaliu important: „Mi-am luat și eu informații”
Marius Niculae s-a interesat de Nuno Campos și a aflat un detaliu important: „Mi-am luat și eu informații”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”

Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu

Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație

Julian Alvarez și-a ales următoarea destinație

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Fotbalistul de la FCSB are zilele numărate: „Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând”
Marius Niculae s-a interesat de Nuno Campos și a aflat un detaliu important: „Mi-am luat și eu informații”
Marius Niculae s-a interesat de Nuno Campos și a aflat un detaliu important: „Mi-am luat și eu informații”
FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: "El nu prea cred că o să vină"
FCSB, anunț despre Florinel Coman și Denis Drăguș: "El nu prea cred că o să vină"
Germania - Coasta de Fildeș 1-1 | Undav egalează și nemții caută victoria
Germania - Coasta de Fildeș 1-1 | Undav egalează și nemții caută victoria
Atenție, Craiova! Adversara din Champions League a câștigat azi cu 8-0
Atenție, Craiova! Adversara din Champions League a câștigat azi cu 8-0
Alte subiecte de interes
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

stirileprotv Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre explozia dronei de la Constanța: România pregătește discuții cu Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

stirileprotv Iranul va închide din nou Strâmtoarea Ormuz, după atacurile din Liban. Teheranul acuză SUA și Israelul că au încălcat acordul

Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

stirileprotv Regele Charles le oferă prințului Harry și familiei sale cazare pentru vizita din Marea Britanie, prima după 4 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!