A dat golul sezonului pentru FCSB, acum viseaza la Mondial! Reactia lui Planic dupa reusita cu CFR! 

FCSB 1-1 CFR Cluj / Bogdan Planic si-a salvat echipa in prelungirile partidei cu CFR.

Planic a marcat primul gol in campionat pentru FCSB si are ambitii mari. Vrea sa devina campion si sa ajunga la Mondial, desi ii este constient ca are concurenta mare.



"Am inscris pana la urma. Am marcat in cel mai important meci din sezon, sunt foarte fericit. A fost un meci foarte greu, presiune de ambele parti. Nu a fost un fotbal grozav. Cand au inscris au incercat sa se apere, sunt fericit ca am egalat. Cred ca au fost mai multi suporteri decat cu Lazio. Este al 12-lea jucator al nostru, sper ca vom castiga titlul si sa ne bucuram impreuna. NU s-a decis nimic, mai avem trei meciuri, toate sunt grele. Suntem cu doua meciuri in deplasare, e foarte greu. Cred ca putem castiga toate meciurile, sper ca CFR sa nu le castige. Avem si 2 puncte avans, cred ca putem face si un egal. Imi place sa joc in atac, dar nu sunt asa bun. Incerc sa-mi fac treaba. As vrea sa fiu la Mondial cu Serbia, dar sunt jucatori mari pe pozitia mea. Pot spera, normal", a spus Planic.