FCSB a reusit! FCSB - CFR, meciul cu cei mai multi spectatori din Liga I in acest sezon! Cati au venit la meci

FCSB a facut campanie inainte de meci pentru ca fanii sa vina la meciul cu CFR.

Echipa lui Dica a obtinut un egal in prelungiri cu principala contracandidata la titlu si e favorita acum, cu 3 etape inainte de ifnal.

Inainte de meci, FCSB a lansat campania "Hai la meci" de teama ca suporterii ar putea parasi echipa in perioada de 1 mai.

Campania a dat roade. A fost meciul cu cea mai mare asistenta din acest sezon in Liga I.

27.500 spectatori au venit pe National Arena la FCSB - CFR Cluj.

Au fost cu 500 mai multi decat la meciul care detinea recordul pana acum, CSU Craiova - CFR, 27.000 de spectatori.

Tot Craiova detinea si urmatoarea pozitie, tot cu un meci cu CFR, 26.834 de spectatori.

FCSB - Dinamo a atras 26.833 de spectatori in acest sezon.

Cele mai urmarite partide

FCSB 1-1 CFR Cluj Cluj 27.500 spectatori

CS Universitatea Craiova 0-0 CFR Cluj 27000 spectatori

CS Universitatea Craiova 2-1 CFR Cluj 26834 spectatori

FCSB 1-0 Dinamo Bucuresti 26833 spectatori

Craiova conduce clasamentul la media de spectatori din acest sezon, multumita noului stadion. Are 9799 de oameni pe meci, in conditiile in care nu a jucat toate meciurile din acest campionat pe Oblemenco.

FCSB are o medie de 7794 spectatori in acest sezon si ocupa locul al doilea.

CFR a revenit in lupta pentru titlu, au revenit si spectatorii. Cu o medie de 5557 de oameni la fiecare meci, CFR ocupa locul 3.