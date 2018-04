Muresan il contrazice pe Dan Petrescu: "Arbitrajul nu a influentat partida cu FCSB!" Ce spune despre PLECAREA lui Super Dan!

Iuliu Muresan nu e de acord cu antrenorul sau, care a criticat maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs.

Presedintele celor de la CFR e nemultumit de parcursul CFR-ului din playoff, echipa egalata de patru ori dupa ce a condus. Remiza cu FCSB o poate costa titlul pe CFR, insa Muresan spune ca acesta nu era oricum un obiectiv. Dan Petrescu nu va fi concediat daca il va rata, mai spune Muresan.



"Din pacate s-a intamplat de patru ori sa fim egalat in playoff. Cu Steaua a fost de ambele ori dramatic. Parca este un blestem ca nu reusim sa tinem in rezultat in ultimele minute ale partidei. Acest lucru afecteaza pozitia noastra in clasament si numarul de puncte. Ne afecteaza si psihologic. Nu avem ce sa reprosam echipei, au luptat extraordinar, in repriza a doua am fost peste Steaua, chiar daca am luat gol. I-am obligat sa joace defensiv, nu i-am lasat sa-si faca jocul de pase, au trimis mingi lungi fara succes. A fost eroarea aia cand Planic a reusit sa inscrie pe fondul unei mari erori de pozitionare a jucatorilor nostri. Ne-a surprins putin aparitia lui acolo. E frustrare mare, dar la fotbal trebuie sa mergem inainte. E presiune mare pentru ca e lupta directa la titlu. Steaua are doua puncte avans, sunt importante, dar mai sunt 3 partide si nu ne-am pierdut speranta.

Nu pot reprosa nimic nici jucatorilor nici antrenorului. A facut o mutare defensiva, era logic sa faca asta pentru a intari apararea, din pacate nu ne-a iesit.

Kovacs a arbitrat foarte bine, A fost o singura greseala, acea lovitura libera la Tanase, care simuleaza de multe ori si obtine faulturi foarte usor in careu si pe langa. N-a fost fault, dar noroc ca Budescu nu a inscris. Aceasta greseala nu a influentat rezultatul.

Nu stiu cum a simtit Dan Petrescu de acolo, dar mie nu mi s-a parut arbitraj tendentios, a fost un arbirtraj bun, rezultatul nu a fost influentat.

Dan Petrescu ramane 100%. Nu a avut obiectiv castigarea campionatului. Obiectivul era sa intram in playoff, echipa e noua si am avut mari emotii la inceputul campionatului. Petrescu prin experienta si munca sa ne-a adus sa ne luptam umar la umar cu Steaua. Daca nu erau mici greseli in playoff puteam sa fim cu cateva puncte, sa ne detasam in campioni. Dan Petrescu a facut treaba extraordinara si nu putem decat sa-i multumim. Inca mai putem castiga titlul, eu nu pun problema unei despartiri.

Sincer, nu ma astept ca Steaua sa fie depunctata. Acel demers l-am facut in sensul in care trebuie facut ceva ca anumite comportamente si declaratii sa dispara. Ma uit la fotbalul international, in campionatele mari ale Europei si nu vad niciodata asemenea circ.

Se pot incurca oriunde. Iasiul nu e echipa de nebagat in seama. Dar si noi la fel. Deci lupta e in continuare deschisa. Cine face 9 puncte e campioana. Eu zic ca e posibil sa piarda un meci. Si noua ne e posibil, lupta e stransa, echipele sunt in forma", a spus Iuliu Muresan la Ora exacta in Sport.

Petrescu nu pleaca, in schimb Culio se va alatura staff-ului sau, mai spune Muresan. "M-as bucura ca jucatorii precum Culio si Deac sa ramana in clubul nostru dupa ce se retrag. Sunt seriosi si merita acest lucru. Daca va dori sigur ca va putea sa faca parte din clubul nostru", a spus Muresan.