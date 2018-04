TITLUL se joaca in ultimele trei etape! Clasamentul si PROGRAMUL pentru FCSB si CFR

FCSB 1-1 CFR / Echipa lui Dica ramane pe primul loc in Liga I, cu 2 puncte in fata celor de la CFR.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Golul lui Planic din prelungiri mentine suspansul din Liga I. Craiova, Astra si Iasi vor arbitra lupta pentru castigarea campionatului.

Ambele echipe vor intalni Astra si Craiova, in timp ce FCSB are meci in etapa urmatoare cu CSM Poli Iasi, in timp ce echipa lui Petrescu da peste Viitorul in ultima etapa.



PROGRAM

CSM Poli Iasi-FCSB

CS U Craiova-FCSB

FCSB-Astra

CFR Cluj-CS U Craiova

Astra-CFR Cluj

CFR Cluj-Viitorul



CLASAMENT LIGA I