RUSESCU, FCSB | "Inapoi acasa!" FCSB a anuntat OFICIAL revenirea lui Rusescu: "Astept cu nerabdare sa redebutez!"

Raul Rusescu s-a intors la FCSB!

Dupa cateva saptamani de negocieri, Raul Rusescu s-a intors la FCSB. Clubul ros-albastru a anuntat oficial a treia revenire a lui Raul, fost golgheter al echipei. Rusescu va purta din nou tricoul cu numarul 24.

FCSB anunta ca Raul Rusescu va imbraca tricoul ros-albastru in urmatoarele doua sezoane.

Atacantul in varsta de 30 de ani, care si-a ales traditionalul tricou cu numarul 24, a semnat luni dimineata contractul si a efectuat primul antrenament alaturi de noii sai colegi.

Raul va evolua, astfel, pentru a treia oara la echipa noastra, pentru care a mai jucat intre 2011 si 2013, respectiv 2014 si 2015, castigand doua titluri de campion al Romaniei, Cupa Romaniei, Cupa Ligii si titlul de golgeter al Ligii 1 in sezonul 2012-2013. De asemenea, in cele 123 de partide jucate pentru ros-albastri in toate competitiile, Raul a inscris de 54 de ori si a oferit 21 pase de gol.

“Ma bucur foarte mult ca, in sfarsit, lucrurile s-au rezolvat. Mai bine mai tarziu decat niciodata! Astept cu nerabdare sa redebutez in echipa la care mi-am dorit mereu sa joc. Sunt nerabdator, increzator si sper sa ajut cat mai mult si, mai ales, cat mai bine, la indeplinirea obiectivelor echipei din acest sezon. De asemenea, abia astept sa evoluez din nou in fata suporterilor nostri, care au fost mereu extraordinari”, a spus Rusescu pentru site-ul oficial al clubului.