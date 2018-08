FCSB, EUROPA LEAGUE | "Ma gandesc doar la dubla cu Hajduk" Ce spune Dica despre tragerea la sorti

Nicolae Dica e multumit dupa a doua victorie la rand cu 4-0. Antrenorul FCSB primeste si intariri, Raul Rusescu si un fundas central chiar inaintea dublei cu Hajduk Split.

Dica se teme de starea gazonului de pe National Arena, care arata jalnic in acest debut de sezon.



"Imi place fotbalul ofensib, ma bucur ca am reusit sa facem jocuri bune si sa marcam dupa meciul cu Astra. Important e sa continuam pe acelasi drum, trebuie sa ma reglam defensiv anumite lucriri."

"Gazonul este foarte prost, nu inteleg de ce a ajuns asa, doua luni nu s-a intrat pe el. Am terminat campionatul trecut cand arata ok, acum arata foarte rau. Sper ca in scurt timp sa fie adus la standarde normale, cum era acum 3 luni. E pacate de asemenea stadion cu acest gazon."

"Stie ca il pun pe cantar la 2-3 zile, a scapat de kilogramul in plus"

"Inca nu a ajuns fundasul, daca va ajunge, va fi foarte bine. Avem doar 2 fundasi centrali de meserie, important e sa mai aducem unul. Nu pot sa dau mai multe detalii. Aflati voi zilele urmatoare"

"Raul Rusescu mi-a spus ca a facut pregatirea cu cei din Turcia, a jucat doar un meci amical. E 60-70% in acest moment, vom incerca sa-l introducem cat mai repede in programul echipei"

"Ma gandesc la dubla cu Hajduk, apoi daca ne calificam vom avea timp sa ne gandim si cu cine jucam mai departe"

"Daca va veni si fundasul central, avem un lot foarte bun in acest moment si cu siguranta nu mai avem nevoie de jucatori. Daca va fi sa mai aducem un atacant, va veni."

"Am auzit si eu de oferte pentru Man, e un jucator important pentru noi. Daca va veni o oferta buna, va pleca, va dati seama. Patronul decide, pe el trebuie sa-l intrebati", a spus Dica.