Joseph Minala, la FCSB? Atacantul si-ar fi ASCUNS varsta si a fost ANCHETAT! Concluzia la care au ajuns italienii

FCSB cauta intariri, iar vestea surpriza vine din Italia: vicecampioana ar fi in negocieri avansate cu Lazio pentru Joseph Minala, atacant in varsta de 21 de ani ce s-a remarcat la juniorii echipei din Roma.

Mina a inceput insa cu stangul in lumea fotbalului mare. La 17 ani a fost chemat sa se antreneze cu echipa mare a lui Lazio si a atras atentia cu fizicul sau. Imediat au inceput sa apara suspiciuni cum ca jucatorul ar avea 42 de ani in realitate. Jucatorii africani sunt mereu suspectati ca si-ar ascunde varsta reala si au fost chiar si cazuri dovedite de frauda.

Nu a fost si cazul lui Minala, subiectul unei anchete a federatiei italiene dupa numeroasele articole aparute in presa.

Totul a pornit chiar de pe un site din Africa, unde s-a scris ca jucatorul ar avea in realitate 42 de ani, iar prezenta sa la Lazio ar fi un fals grosolan in acte.

Federatia italiana a lansat o ancheta care a stabilit insa ca nu exista niciun dubiu in privinta varstei jucatorului, 17 ani la acea vreme.

Lazio a anuntat ca va da in judecata pe oricine mai sustine ca jucatorul e mai batran in realitate decat in actele sale.

"Am citit si eu ce s-a scris, sunt acuzatii false, nu stiu de unde au pornit", a comentat atunci si jucatorul.

De atunci, cariera lui Minala a luat-o in jos. El a fost imprumutat pe rand in Serie B, la Bari, Latina si Salernitana, care au refuzat pe rand sa-l transfere definitiv. Doar cateva meciuri si si mai putine goluri pentru Minala, ajuns intre timp la 21 de ani.

La nationala din Camerun, Minala a adunat cateva selectii pentru U23 si n-a mai facut pasul spre nationala mare.