FCSB, cel mai valoros lot. Mitrita, cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1. TOPUL VALORII din Romania

Valoarea totala a loturilor tuturor cluburilor din Liga 1 este mult mai mica decat cea a lui Lionel Messi.

In acest inceput de sezon, loturile echipelor din Liga 1 sunt cotate la 158,85 milioane de euro. Din cei 391 de fotbalisti legitimati la cele 14 cluburi din prima liga, 117 sunt jucatori straini (29,9%), iar media de varsta a campionatului este de 25,4 ani. Spre comparatie cu cele mai puternice campionate din Europa, trebuie spus ca Premier League (Anglia) are 20 de echipe, 388 din cei 579 de jucatori sunt straini (67%), cel mai scump dintre ei este Mohamed Salah (150 milioane euro), media de varsta este de 26,7 ani, iar pretul estimat al tuturor fotbalistilor este de 7,83 miliarde euro. In La Liga (Spania), exista 20 de echipe, 189 din 487 jucatori sunt straini (38.8%), cel mai scump fotbalist este Lionel Messi (180 milioane de euro), media de varsta este de 26,9 ani, iar valoarea totala a jucatorilor ajunge la 4,99 miliarde euro. In Serie A (Italia), exista tot 20 de echipe, 346 dintre cei 630 de jucatori sunt straini (54,9%), topul valorii de piata este condus de Paolo Dybala (110 milioane de euro), media de varsta este de 26,1 ani, iar valoarea totala a loturilor se ridica la 4,36 miliarde de euro.

Cele mai valoroase echipe din Liga 1, dupa valoarea jucatorilor lor sunt:

1. FCSB (24,38 milioane euro)

2. CFR Cluj (23,35 milioane euro)

3. CSU Craiova (16,20 milioane euro)

4. FC Viitorul (13,45 milioane euro)

5. Dinamo (12,50 milioane euro)

6. Astra (12,15 miliaone euro)

Cei mai scumpi fotbalisti din Liga 1 sunt:

1. Alexandru Mitrita (23 ani / 2,5 milioane euro)

2. Dennis Man (19 ani / 2,2 milioane euro) / Cristian Manea (20 ani / 2,2 milioane euro)

3. Harlem Gnohere (30 ani / 2 milioane euro) / Romario Benzar (26 ani / 2 milioane euro) / George Tucudean (27 ani / 2 milioane euro)

4. Florin Tanase (23 ani / 1,8 milioane euro)

5. Bogdan Planici (26 ani / 1,7 milioane euro)

6. Camora (31 ani / 1,5 milioane euro) / Giedrius Arlauskis (30 ani / 1,5 milioane euro) / Bilel Omrani (25 ani / 1,5 milioane euro) / Alexandru Cicaldau (1,5 milioane euro) / Bogdan Tiru (24 ani / 1,5 milioane euro) / Ianis Hagi (19 ani / 1,5 milioane euro)

Autor: Gabriel Chirea