FCSB 4-0 POLI IASI | Dica e incantat de atacanti dupa show-ul cu Iasi! Prima reactie dupa 4-0 cu Poli

FCSB a marcat de 14 ori in ultimele 4 meciuri si pare sa fi scapat definitiv de probleme in atac.

Dica e bucuros pentru jucatorii lui. Asteapta acelasi randament si in dubla cu Hajduk Split, care poate sa-i decida sezonul in Europa.



"Am facut un joc foarte bun, am inceput foarte bine, am marcat si ne-am creat ocazii. Reusim sa marcam, sa avem ocazii. Am avut ceva probleme in aparare, dar in rest sunt multumit. Mi-as fi dorit sa marcheze si Tanase, a avut si el o ocazie de a marca. Veneam dupa doua meciuri in care nu marcaseram. Cea mai buna pozitie a lui Tanase cred ca este de al doilea atacant, el poate juca si in stanga, si impins. Nu era vorba de revansa cu Iasiul, noi trebuia sa ne castigam meciul.

Avem un obiectiv, sa luam titlul. Ma bucur pentru jucatorii din fata, au incredere in ei, au evolutii bune. Avem mare incredere ca pot deveni jucatori de mare valoare. Am urmarit-o pe Hajduk, e foarte buna. Sunt agresivi, au talie, le place posesia. La fazele fixe sunt foarte periculosi, ne asteapta o dubla foarte grea. Important e sa ne calificam, desi va fi greu. Vom da totul pentru a reusi sa ajungem in play-off-ul Europa League", a spus Dica la Digisport.