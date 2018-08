Transfer de ULTIMA ORA la FCSB? Italienii scriu ca "negocierile au avansat in ultimele ore": Becali vrea un mijlocas acuzat ca in 2014 avea 42 de ani

FCSB poate aduce un jucator de la Lazio.

Presa italiana noteaza FCSB se afla in discutii destul de avansate cu Joseph Minala, un mijlocas camerunez in varsta de 21 de ani. Potrivit Tuttomercatoweb, FCSB negociaza intens cu Lazio pentru aducerea lui Minala, iar discutiile au avansat in ultimele ore.

Joseph Minala mai este dorit si de SPAL, Frosinone sau Parma dupa ce mutarea la Trabzonspor nu s-a mai realizat.

Minala a fost luat de Lazio in 2014, insa a jucat doar trei meciuri in Serie A. A fost imprumutat pe rand la Bari, Latina si Salernitana. In momentul in care a fost adus de Lazio, Minala a intrat direct in mijlocul unui scandal. A fost acuzat ca isi ascunde varsta reala si ca ar avea de fapt 42 de ani. Federatia Italiana de Fotbal a deschis o ancheta si a dovedit ca jucatorul camerunez avea varsta declarata oficial la acea data, 17 ani.