FCSB 1-1 Dinamo Kiev | Rusescu da in Dica dupa primele meciuri sub comanda lui Teja: "Asta e o prostie!" Reactia atacantului dupa cele trei egaluri reusite in Spania

FCSB a incheiat fara victorie seria amicalelor din cantonamentul din Spania.

Dupa al treilea egal obtinut la Marbella, Raul Rusescu, cel care a ratat doua ocazii importante in meciul cu Dinamo Kiev, s-a declarat multumit de felul in care a aratat echipa antrenanta de Mihai Teja.

"Au fost doua saptamani foarte bune, in care am muncit, ne-am antrenat. Am avut trei meciuri cu adversari buni, in care am jucat fotbal, am avut ocazii. Eu sunt multumit de ceea ce s-a intamplat pana acum si totul arata bine. Cred ca ne adaptam din ce in ce mai bine la ceea ce vrea de la noi (n.r. Mihai Teja) si eu zic ca suntem pe drumul cel bun", a declarat Rusescu dupa meci.

El a fost intrebat daca este un lider in vestiar si cum ii motiveaza pe jucatorii tineri, pentru ca, de multe ori, s-a vorbit de lipsa de motivatie la FCSB. Atancantul a reactionat vehement si chiar l-a atacat si pe fostul antrenor, Nicolae Dica, cel care a spus ca stelistii au o problema cu motivatia.

"Treaba lui daca a vorbit de motivatie. Asta e o prostie din punctul meu de vedere.

Motivatia este, este un factor important, a fost si va fi in continuare. Daca s-au pierdut meciuri, nu putem spune ca e lipsa de motivatie", a spus Rusescu.

Acesta este increzator in sansele pe care FCSB le are la titlu in acest sezon.

"Avem sanse mari la titlu si eu sunt foarte increzator", a spus Raul Rusescu.