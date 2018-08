TRAGERE LA SORTI PLAY-OFF EUROPA LEAGUE | FCSB si-a aflat adversarul: cu cine va juca daca trece de Hajduk! CFR merge in Polonia, Craiova poate da peste Braga in play-off

Echipele romanesti si-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League.

FCSB se va duela cu invingatoarea dintre Slovan Bratislava si Rapid Viena daca va trece de Hajduk Split.

CFR Cluj are un adversar modest in turul 3 preliminar al Europa League, Alaskher din Armenia, iar in play off este asteptata, cel mai probabil de Legia Varsovia. Polonezii se dueleaza cu Dudelange din Luxemburg.

Craiova are un adversar imposibil in turul 3 preliminar al Europa League: Leipzig. Daca vor trece de nemti, oltenii vor da peste invingatoarea din Zorya (Ucraina) sau Braga (Portugalia.)

Tragere la sorti, ruta principala:



Sigma Olomuc/Kairat - Sevilla/Zalgiris

Slovan Bratislava/Rapid Viena - FCSB/Hajduk Split

Sarpsborg/Rijeka - Pyunik Erevan/Maccabi Tel-Aviv

Jagiellonia/Gent - Mariupol/Bordeaux

Apollon/Dinamo Brest - Vitesse/Basel

Nordsjaelland/Partizan - Besiktas/LASK

Rangers/Maribor - UFA/Progres

Hapoel Haifa/Atalanta - TSKA Sofia/FC Copenhaga

Dinamo Minsk/Zenit - Hibernian/Molde

Trecin/Feyenoord - Sturm Graz/AEK Larnaca

Genk/Lech Poznan - Spartak Subotica/Brondby

Olympiacos/FC Lucerna - Instanbul Basaksehir/Burnley

Zorya/Braga - Craiova/Leipzig



Tragere la sorti, ruta campioanelor:



Olimplia Ljubljana/Helsinki - Steaua Rosie Belgrad/Spartak Trnava

Hapoel Beer-Sheva/APOEL - Astana/Dinamo Zagreb

Cork City/Rosenborg - Salzburg/Shkendija

Legia/Dudelange - Alashker/CFR Cluj

Spartaks Jurmala/Suduva - Celtic/AEK Atena

Sheriff Tiraspol/Valur - Qarabaq/BATE Borisov

Malmo/Vidi - TNS/Midtjyland

Torpedo Kutaisi/Kukes - Ludogorets/Zrinjski



Tragerea la sorti pentru play-off-ul Europa League are loc astazi, ora 14:30, inaintea disputarii dublelor din turul 3 preliminar. FCSB, CFR Cluj si Craiova sunt singurele echipe romanesti ramase in competitie si isi vor afla azi viitorii adversari in eventualitatea in care se vor califica.

FCSB va fi cap de serie in eventualitatea in care va trece de Hajduk Split si va avea parte de un culoar mai bun catre grupe. Echipa lui Dica poate da peste Dinamo Brest in play-off, echipa din Belarus al carui presedinte este Maradona. Si pentru CFR Cluj tabloul pare destul de accesibil, in timp ce Craiova este singura care poate da peste un nume mare. De altfel, oltenii au o dubla de foc si in turul 3 preliminar contra lui Leipzig.

FCSB va juca impotriva unei dintre castigatoarele urmatoarelor meciuri:

Apollon - Dinamo Brest

Hapoel Haifa - Atalanta

UFA - Progres

Slovan Bratislava - Rapid Viena



CFR Cluj va juca impotriva unei dintre castigatoarele primelor trei meciuri sau impotriva castigatoarei dintre Legia si Dudelange:

Salzburg - Skhendija

Astana - Dinamo Zagreb

Steaua Roşie - Spartak Trnava

Legia - Dudelange (dubla din turul 3 preliminar al Europa League, restul partidelor sunt din turul 3 preliminar al UEFA Champions League)

Craiova va juca impotriva unei dintre castigatoarele urmatoarelor meciuri:

Dinamo Minsk - Zenit

Olympiakos - Lucerna

Genk - Lech Poznan

Zorya - Braga

Trencin - Feyenoord

Play-off-ul Europa League este impartit in ruta campioanelor, unde se va afla CFR Cluj, si ruta principala, culoar pe care pot intra FCSB si Craiova.

Pana la meciurile din play-off-ul Europa League, echipele romanesti mai au de jucat meciurile din turul 3 preliminar al Europa League. FCSB se va intalni cu Hajduk Split, CFR Cluj va impotriva celor de la Alashkert (Armenia), iar Craiova ii va intalni pe nemtii de la Leipzig.

Primele meciuri se vor juca in deplasare, pe 9 august, urmand ca partidele retur sa aiba loc in Romania, pe 16 august.