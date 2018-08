FCSB, EUROPA LEAGUE | Tragerea la sorti pentru PLAYOFF e AICI! Cu cine a picat echipa lui Dica

FCSB isi afla azi adversara din playoff-ul Europa League. FCSB - Hajduk e pe 16 august in direct la PROTV, de la 21:30!

UPDATE: FCSB va intalni in playoff castigatoarea din dubla Slovan Bratislava - Rapid Viena. La Rapid Viena este impruumutat Andrei Ivan in acest sezon, atacant care a debutat cu gol in Austria. FCSB trebuie sa treaca de Hajduk inainte de playoff.

FCSB are o dubla dificila cu Hajduk Split in turul al treilea preliminar Europa League, iar daca se califica va intalni un adversar si mai puternic in playoff. Bielorusii lui Maradona, Dinamo Brest, Hapoelul lui Tamas sau Atalanta sau Rapid Viena, echipa unde este imprumutat Andrei Ivan.

"Am urmarit-o pe Hajduk, e foarte buna. Sunt agresivi, au talie, le place posesia. La fazele fixe sunt foarte periculosi, ne asteapta o dubla foarte grea. Important e sa ne calificam, desi va fi greu. Vom da totul pentru a reusi sa ajungem in play-off-ul Europa League", a spus Dica la Digisport.

Tragerea la sorti EUROPA LEAGUE





Posibilii adversari FCSB:

Apollon - Dinamo Brest

Hapoel Haifa - Atalanta

UFA - Progres

Slovan Bratislava - Rapid Viena

FCSB intalneste Hajduk Split pe 9 si 16 august - in direct la PROTV, in turul 3 prelimimar!

