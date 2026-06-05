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Rapid vrea să îl vândă pe fundașul dreapta Cristian Manea (28 de ani) pentru doar 200.000 de euro în perioada de transferuri de vară, informează sursele Pro TV și Sport.ro.

Motivul deciziei luate de Rapid în privința lui Cristian Manea

Contractul lui Manea cu clubul alb-vișiniu expiră pe 30.06.2027, la finalul sezonului viitor (2026-2027). Apărătorul lateral ce poate evolua și în centru și pe stânga ar putea să plece gratuit în ultimele șase luni de angajament, începând cu 1 ianuarie 2027.

Prin urmare, Rapid încearcă astfel să obțină niște bani, fie și o sumă mult sub cota de piață a lui Cristian Manea de 1.500.000 de euro.

În plus, Cristian Manea și-a pierdut statutul de titular la Rapid spre finalul sezonului regular și în play-off.

Manea, un fotbalist titrat

Cristian Manea are în palmares cinci campionate și două Cupe ale României, toate cu CFR Cluj.

Manea a strâns și 27 de selecții, două goluri și o pasă decisivă în tricoul echipei naționale, unde a fost debutat de Victor Pițurcă la 16 ani, nouă luni și 22 de zile, pe 31 mai 2014.

Ascensiunea lui Andrei Rațiu și evoluțiile fluctuante ale rapidistului l-au scos pe Cristian Manea din circuitul primei reprezentative.

Pe lângă Rapid și CFR Cluj, Manea a mai jucat în cariera sa pentru Farul Constanța (Viitorul), Royal Excel Mouscron și FCSB. A fost legitimat și la Apollon Limassol, pentru care nu a debutat însă.

În sezonul trecut, fundașul dreapta a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive în 23 de meciuri din Superligă (a mai evoluat în două jocuri din Cupa României fără contribuție).