Andrea Pirlo și-a dat acordul și semnează!

Andrea Pirlo și-a dat acordul și semnează! Fotbal extern
SPORT.RO
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Andrea Pirlo este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Italiei.

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Naționala Italiei este foarte aproape de numirea unui nou selecționer, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Potrivit italienilor de la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo și-a dat acordul pentru a prelua banca tehnică a Squadrei Azzurra, iar oficializarea mutării este așteptată în următoarele zile.

Andrea Pirlo va fi următorul selecționer al Italiei

Fostul mare mijlocaș ar urma să semneze un contract valabil până în 2030 și să încaseze un salariu de aproximativ 1,5 milioane de euro pe sezon, informează sursa citată.

Ca antrenor, fostul campion mondial le-a pregătit pe Juventus, Fatih Karagumruk și Sampdoria, iar din vara anului 2025 se află pe banca formației United FC din Emiratele Arabe Unite.

Printre variantele analizate de oficialii FIGC s-au mai aflat Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Roberto Mancini și Antonio Conte. DETALII AICI

Ca jucător, Andrea Pirlo a evoluat pentru Brescia, Inter, AC Milan, Juventus și New York City FC, a câștigat Cupa Mondială din 2006, două trofee UEFA Champions League cu AC Milan și șase titluri de campion în Serie A.

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