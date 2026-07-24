Andrea Pirlo și-a dat acordul și semnează!

Naționala Italiei este foarte aproape de numirea unui nou selecționer, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Potrivit italienilor de la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo și-a dat acordul pentru a prelua banca tehnică a Squadrei Azzurra, iar oficializarea mutării este așteptată în următoarele zile.

Andrea Pirlo va fi următorul selecționer al Italiei

Fostul mare mijlocaș ar urma să semneze un contract valabil până în 2030 și să încaseze un salariu de aproximativ 1,5 milioane de euro pe sezon, informează sursa citată.