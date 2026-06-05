După un sezon dezamăgitor, locul 5 în Superligă, cu mențiunea că regulamentele fotbalului din România dau mai multe șanse echipelor clasate pe locurile 8 sau 10 dacă ne gândim la barajul halucinant pentru cupele europene, Rapid demarează campania de transferuri din vară.

Andrija Raznatovic, dorit de Rapid

Prima țintă din străinătate este un fotbalist muntenegrean care poartă numele celebrului Arkan, comandantul militar controversat care a fost implicat în anii '90 și în fotbal.

Fundașul stânga Andrija Raznatovic, născut în 2000, cu selecții la juniori și tineret pentru Muntenegru, este ”disputat” de Rapid și Zaglebie Lubin.

Legitimat din vara trecută la Sutjeska Niksic, Raznatovic a mai jucat la Buducnost Podgorica, OFK Petrovac și MFK Karvina (ultima echipă din Cehia).