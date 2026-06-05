FOTO ”Arkan” din Muntenegru, la Rapid! Prima țintă a lui Dan Șucu din străinătate

”Arkan” din Muntenegru, la Rapid! Prima țintă a lui Dan Șucu din străinătate Superliga
SPORT.RO
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Giuleștenii încep campania de transferuri.

TAGS:
RapidAndrija RaznatovicMuntenegruSutjeska Niksicarkan
Din articol

După un sezon dezamăgitor, locul 5 în Superligă, cu mențiunea că regulamentele fotbalului din România dau mai multe șanse echipelor clasate pe locurile 8 sau 10 dacă ne gândim la barajul halucinant pentru cupele europene, Rapid demarează campania de transferuri din vară.

Andrija Raznatovic, dorit de Rapid

Prima țintă din străinătate este un fotbalist muntenegrean care poartă numele celebrului Arkan, comandantul militar controversat care a fost implicat în anii '90 și în fotbal.

Fundașul stânga Andrija Raznatovic, născut în 2000, cu selecții la juniori și tineret pentru Muntenegru, este ”disputat” de Rapid și Zaglebie Lubin.

Legitimat din vara trecută la Sutjeska Niksic, Raznatovic a mai jucat la Buducnost Podgorica, OFK Petrovac și MFK Karvina (ultima echipă din Cehia).

Victor Angelescu anunță patru plecări de la Rapid: ”Și-au terminat contractele”

Giuleștenii s-au descotorosit de serviciile lui Costel Gâlcă la finalul stagiunii recent încheiate. În locul său a fost adus Daniel Pancu, cel care a avut un sezon de vis la Cluj, cu CFR, de unde a plecat cu scandal.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Grant, a anunțat că Rapid se desparte de patru jucători la finalul acestui sezon: Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Leo Bolgado și Diogo Mendes.

În afară de Paraschiv, care a fost adus sub formă de împrumut de la Real Oviedo, toți ceilalți pleacă în Grant din postura de jucători liberi de contract.

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